A CaughtOffside szerint a Real Madrid és a Bayern München is mutatott érdeklődést Szoboszlai iránt, ám elköteleződhet a Liverpool mellett a magyar játékos.

A portál azt írja, hiába van még 2028-ig érvényes szerződése Szoboszlai Dominiknek, a klub így próbálja meg csillapítani a felfokozott érdeklődést a középpályás iránt, hiába nem volt sietős új szerződésről tárgyalni. A két topcsapat érdeklődése valós volt, viszont a Liverpool mindenképpen meg szeretné tartani magyar játékosát.

Kiemelik, Szoboszlai Dominik már a salzburgi és lipcsei állomásain is kiemelkedően tehetségesnek számított, Arne Slot tavalyi bajnokcsapatának pedig kifejezett alapembere volt nyolc góljával, idén pedig 5 gól és 4 gólpassz a termése a szezonban.

Hozzáteszik, Szoboszlai hosszabbítása és a csapatnál tartása megoldottnak látszik, és érdekes lesz látni, hogy más kulcsemberekkel is megteszik-e ugyanezt, például a nyáron lejáró szerződésű ibrahima Konatéval mikor tudnak megegyezni a folytatásról.

A Liverpool jelenleg negyedik helyen áll címvédőként a Premier League-ben, legutóbb gól nélküli döntetlent játszottak a listavezető Arsenal otthonában. A Mersey-parti csapatnak kupakötelezettsége következik, hétfőn este a harmadosztályú Barnsley látogat az Anfieldre, majd a bajnokságban is hazai pályán folytatják a küzdelmeket Szoboszlaiék, amikor a Burnley vendégeskedik Liverpoolban.

