A Ferencváros lecsaphatja az Újpest kezéről a gólkirályt, kútba eshet Dárdai csúcsigazolása!

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az Újpest FC szeretné megszerezni a Celje 26 éves támadóját, Franko Kovacevicet. A szlovén klub 3 millió eurót (1,2 milliárd forintot) kér a játékosért, akinek a piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 1,3 millió euróra becsüli.

A Fradi lecsaphatja az Újpest kezéről a gólerős támadót

Most a germanijak.hr portál arról számolt be, hogy a Ferencváros is bejelentkezett a támadóért.

A lap hozzáteszi: a Fradi könnyebben ki tudná fizetni a kért összeget, ráadásul jelenleg is erősebb kerettel rendelkezik, és idén is a bajnoki címért küzd.

A horvát támadó rendkívül impozáns szezont fut, holtversenyben vezeti a szlovén bajnokság góllövőlistáját és az európai porondon is rendre betalál az ellenfelek kapujába. 28 tétmeccsen összesen 25 gólt szerzett 2 gólpassza mellett, ami miatt nem véletlen, hogy sok klub érdeklődését felkeltette.