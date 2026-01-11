Franko Kovacevic CeljeNK Celje
Kovács Attila

A Ferencváros lecsaphatja az Újpest kezéről a gólkirályt, kútba eshet Dárdai csúcsigazolása!

Mikor már úgy tűnt, hogy megszülethet a Dárdai-korszak első csúcsigazolása, akkor a Ferencváros is bejelentkezett az Újpest kiszemeltjéért. Sőt a hírek szerint a zöld-fehérek könnyen lehet, hogy lecsaphatják az ősi rivális kezéről a horvát gólvágót. Mutatjuk a részleteket!

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az Újpest FC szeretné megszerezni a Celje 26 éves támadóját, Franko Kovacevicet. A szlovén klub 3 millió eurót (1,2 milliárd forintot) kér a játékosért, akinek a piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 1,3 millió euróra becsüli.

A Fradi lecsaphatja az Újpest kezéről a gólerős támadót

Most a germanijak.hr portál arról számolt be, hogy a Ferencváros is bejelentkezett a támadóért. 

A lap hozzáteszi: a Fradi könnyebben ki tudná fizetni a kért összeget, ráadásul jelenleg is erősebb kerettel rendelkezik, és idén is a bajnoki címért küzd.

A horvát támadó rendkívül impozáns szezont fut, holtversenyben vezeti a szlovén bajnokság góllövőlistáját és az európai porondon is rendre betalál az ellenfelek kapujába. 28 tétmeccsen összesen 25 gólt szerzett 2 gólpassza mellett, ami miatt nem véletlen, hogy sok klub érdeklődését felkeltette.


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0