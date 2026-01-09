Dárdai Pál csúcsigazolásra készül, gólkirály érkezhet Újpestre!

Kovacevic alapvetően középcsatár, de szükség esetén a szélen isbevethető. Sokoldalúságát mutatja, hogy nem egy statikus center, szeret visszalépni a labdákért, vagy kihúzódni a szélre, hogy onnan befelé törve alakítson ki helyzetet. Sebessége miatt az átmeneteknél is veszélyes, képes mélységből beindulni a védők mögé.

Nem csak befejező, hanem a kombinatív játékban is hasznos, szeret rövid passzokkal részt venni az összjátékban, a levegőben és a földön is egyaránt hatékony.

A horvát támadó rendkívül impozáns szezont fut, holtversenyben vezeti a szlovén bajnokság góllövőlistáját és az európai porondon is rendre betalál az ellenfelek kapujába.

28 tétmeccsen összesen 25 gólt szerzett 2 gólpassza mellett, ami miatt nem véletlen, hogy sok klub érdeklődését felkeltette.

A vezetőség jelenleg mérlegeli Kovacevic lehetséges átigazolását. Amennyiben a transzfer megvalósul, Aljosa Matko után ő lehet a következő játékos , aki a Konferencia Ligában az elmúlt években rendre menetelő szlovén klubtól a Megyeri útra igazol.

A hírek nem Kovacevic az egyetlen csatár, akit az Újpest kinézett magának, korábban Lamin Colley-val, a Puskás Akadémia csatárával is szóbahozták a negyedik kerületi klubot.

Intenzív időszak következik Újpesten

Dárdai sportigazgató az új év első napjaiban jól láthatóan megkezdte a működését. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, csütörtökön Zalaegerszegről igazolt védőt az Újpest. Illetve arról is írtunk, hogy Dárdai felbonthatja a csapat portugál játékosának a szerződését.

Forrás: Lila Sector