Kubatov: „Eladtuk Tóth Alexet, sohasem kapott még magyar csapat ennyit egy magyar játékosért"

Ahogy korábban már beszámotunk róla, a Ferencváros és az AFC Bournemouth megegyezett egymással Tóth Alex átigazolásával kapcsolatban, a Fradi 20 éves középpályása már el is utazott Angliába egy magángéppel, és át is esett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon.

A X. FTC Szakmai Napon Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is megerősítette a transzfert:

„Gyakorlatilag eladtuk Tóth Alexet, sohasem kapott még magyar csapat ennyit egy magyar játékosért”

– húzta alá Kubatov Gábor, aki szerinte a következő években a nemzetközi trófákat kell megcélozniuk:

„Gyorsabban, magasabbra, erősebben. Rá kell mennünk arra, hogy megnyerjünk egy nemzetközi kupát.”

– hangsúlyozta, majd kitért arra is, hogy ehhez meg kell erősíteniük a keretet, ugyanis a sikerhez jó játékosok is kellenek, akik viszont az átigazolási piacon is kelendőek és a megfelelő ajánlat esetén elhagyják a klubot.

„Úgy vagyunk nyereségesek, hogy közben sikeresek vagyunk. A Ferencvárosból a labdarúgók számára már elérhetőek a top bajnokságok is."

– zárta gondolatait Kubatov.

A Ferencváros a Szakmai Nappal párhuzamosan bemutatta Elton Acolatsét, aki DIósgyőrből tette át székhelyét az Üllői útra.