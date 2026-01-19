Lukács Dániel Szoboszlai Dominik magyar válogatottMNO/Mirkó István
Hoppá! A magyar válogatott sztárjával erősíthet a Fradi, még két csatár érkezhet a héten!

Elton Acolatse leigazolása után további két támadó megszerzésén dolgozik a Ferencváros – árulta el Kubatov Gábor a X. FTC Szakmai Napon. Mutatjuk, kikkel tárgyalnak a zöld-fehérek.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla a Ferencváros megtartotta a X. FTC Szakmai Napot, ahol többek között Tóth Alex Bournemouth-ba szerződése is szóba került

Kubatov Gábor többek között megerősítte Elton Alocolatse leigazolását is, akit a klub később hivatalosan be is mutatott

További átigazolások várhatóak a közeljövőben

Korábban az elsők között számoltunk be róla, hogy Franko Kovacevic a Ferencváros játékosa lehet, és hogy a gólerős horvát támadó már meg is érkezett Budapestre.

Kubatov Gábor a Szakmai Napon azt is elárulta, hogy egyelőre még nem született meg a teljes megállapodás az NK Celjével, azonban a felek közel állnak a megegyezéshez.

A Ferencváros elnöke azt is elmondta, hogy magyar támadó szerződtetésében is gondolkodnak, a magyar válogatottba 2025-ben berobbanó Lukács Dániel leigazolásán is gőzerővel dolgoznak.

Európa Liga
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Panathinaikosz crest
Panathinaikosz
PAO
