A Ferencváros szeretné hazahozni a saját nevelésű magyar válogatott játékost

Ahogyan azt a GOAL is megírta, Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke több átigazolást is érintett a hétfő X. FTC Szakmai Napon, így érintette Tóth Alex eladását, illetve Elton Acolatse érkezését, de Lukács Dániel és Franko Kovacevic esetleges szerződtetéséről szintén szót ejtett.

Emellett még egy játékost megemlített, akit a Ferencváros régóta szeretne visszacsábítani a klubhoz, ez pedig most sincs másként: ő Nagy Ádám, a klub saját nevelésű játékosa. Kubatov elmondta, már zajlanak a tárgyalások a 88-szoros magyar válogatott középpályás leigazolásáról, egyelőre azonban több részletet nem árult el - szúrta ki az Öltözőn Túl.

Mint ismert, Nagy a 2015-16-os szezonban robbant be a Ferencvárosba az akadémiáról érkezve, és rögtön alapembere volt a bajnoki címet nyerő csapatnak. A kiírás végeztével el is adták az olasz élvonalbeli Bolognának a zöld-fehérek, amely 1,8 millió eurót perkált ki a tehetséges középpályásért.

Első bolognai idényében, 2016-17-ben, egy sérülési miatti kihagyást leszámítva, alapembere volt a piros-kékeknek, ám az ezt követő két kiírásban a kispadra szorult, így távozott az angol másodosztályú Bristol Cityhez. Itt ismét rendszeresen bizalmat kapott, akárcsak a Pisában vagy a szintén Serie B-ben szereplő Speziában, amelyet jelenleg is erősít.