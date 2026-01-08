Az Öltözőn Túl bejegyzése szerint a tavaly nyáron igazolt portugál szélső már télen elhagyhatja a Megyeri Úti csapatot, és a felek szerződést bonthatnak januárban.

A szélső az izraeli Hapoel Beer Sheva csapatától érkezett, eddig 14 magyar bajnoki meccsen két gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Nem ő az egyetlen, akivel közös megegyezéssel bonthat szerződést a fővárosi csapat, korábban már beszámoltunk róla, hogy a román csatárral, Gerorge Ganeával is kontraktusának megszüntetése mellett döntöttek.

Dárdai Pál hazatérése óta zajlik az élet Újpesten, Szélesi Zoltán vezetőedzőnek való kinevezése és a klubikon Balajcza Szabolcs visszatérése után már egy védő megszerzését is bejelentette a IV. kerületi csapat, és úgy hírlik, a hazai rivális Puskás Akadémiától jöhet erősítés a támadószekcióba.

Az Újpest FC a nyolcadik helyről várja a Fizz Liga tavaszi szezonját, és a kieső helyen lévő Nyíregyháza vendégeként kezdhetik meg zárkózásukat az élmezőnyhöz.