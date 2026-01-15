Bundesliga-klubtól igazolna magyar játékost az Újpest!

Az Újpest tovább folytatná a téli erősítést, és több magyar légióst is figyel, köztük van Fenyő Noah - számolt be róla az Öltözőn Túl Facebook-oldal.

A 19 éves magyar középpályás még 2016-ba került az Eintracht Frankfurt utánpótlásába, a következő mérföldkövet pedig az jelentette a karrierjében, hogy a 2024-25-ös idényt már a második csapatban kezdhette meg.

Idén nyáron már a felnőttkerettel edzőtáborozhatott, majd a szezon első felében alapembere volt a Frankfurt II-nek: a 20 mérkőzésből 14 alkalommal lépett pályára, csak többnyire csak a nyári felkészülés, sérülés és az U21-es válogatottban való szereplés miatt hagyott ki találkozókat.

Dárdai Pál sportigazgatói munkája már két új igazolást eredményezett a Megyeri úton, mivel a ZTE-től aláírt Krajcsovics Ábel és Bodnár Gergő is.