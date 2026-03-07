Goal.com
Nem Varga Barnabás rúgta az AEK büntetőjét – majdnem ráfázott az athéni csapat

Varga Barnabás a Ferencvárosnál egyértelműen a zöld-fehérek első számú tizenegyes lövője volt, az AEK Athénnál azonban Luka Jovics számít a kijelölt ítéletvégrehajtónak. Legalábbi egyelőre, ugyanis a szerb csatár kulcsfontosságú pillanatban hibázta el a büntetőt, ami kis híján sokba került a bajnoki címért harcoló athéni gárda számára. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az AEK Athén 1-0-ra nyert az AEL Larissza ellen a görög bajnokság 24. fordulójában szombat délután Athénban. A találkozó egyetlen gólja Varga Barnabás fejese után született, a magyar játékos fejesét még valahogy védeni tudta Alexandros Anagnosztopulosz, azonban a kipattanót Harold Mukundi közelről a hálóba kotorta.

Luka Jovics tizenegyest rontott

A második félidő elején még megduplázhatta volna az előnyét az AEK Athén, azonban Luka Jovics gyenge tizenegyesét könnyedén ütötte oldalra Anagnosztopulosz. A szerb csatár nem is helyezte igazán a büntetőt, ráadásul félmagasan lőtte el, aminek a kapusok általában örülni szoktak, hiszen oda a legkönnyebb odaérniük.

Ugyan Jovics hibája ezúttal nem került sokba, mivel a vendégek minden lehetőségüket elpuskázták, de az igencsak szoros bajnoki hajrában nem biztos hogy egy újabb hiba belefog még férni. 

A kérdés már csak, hogy ezután az eset után Marko Nikolics vezetőedző elveszi-e honfitársától a tizenegyeseket, és átadja Varga Barnabásnak, vagy a Real Madrid egykori csatára kap még egy esélyt arra, hogy legközelebb javítson.

Varga Barnabás megálílthatatlan a görög bajnoksgban

Varga Barnabás már négy gólnál és két gólpassznál jár, amióta januárban megérkezett a Ferencvárostól. 

A 31 éves magyar játékos az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. Varga Barnabás a múlt héten gólpasszt is kiosztott a 98. percben, az athéni gárda Varga lekészítése után mentette 2-2-re a Volosz elleni mérkőzést.

