Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az AEK Athén 1-0-s győzelmet aratott az AEL Larissza ellen a görög bajnokság 24. fordulójában szombat délután.

Az athéni gárda győztes találatában Varga Barnabás kulcsszerepet játszott, ugyanis a győztes gól a 31 éves csatár fejese után született. A magyar játékos bólintását ugyan még valahogy védeni tudta Alexandros Anagnosztopulosz, azonban a kipattanót Harold Mukundi közelről a hálóba kotorta.

Luka Jovics tizenegyest rontott, Nikolicsot nem érdekli

Ahogy korábban már megírtuk, a második félidő elején megduplázhatta volna az előnyét az AEK Athén, azonban Luka Jovics gyenge tizenegyesét könnyedén ütötte oldalra Anagnosztopulosz. A mérkőzés után az AEK vezetőedzője, Marko Nikolicsot megkérdezték azzal kapcsolatban, mit gondol Jovics kihagyott tizenegyeséről:

„Senki nem foglalkozik a kihagyott tizenegyessel vagy a helyzetekkel. Nem játszottunk magas szinten, de fontos győzelmet arattunk"

– hangsúlyozta a szerb szakember.

Köztudott, hogy Varga Barnabás magabiztos ítéletvégrehajtó, azonban egyelőre úgy néz ki, Nikolicsban még nem merült fel, hogy lecserélje Jovicsot, és honfitársa helyett a magyar csatár rúgja a tizenegyeseket.

Varga Barnabás megkaphatja a lehetőséget?

Ugyan Jovics hibája ezúttal nem került sokba, mivel a vendégek minden lehetőségüket elpuskázták, de az igencsak szoros bajnoki hajrában nem biztos hogy egy újabb hiba belefog még férni, így nem lehetetlen, hogy előbb-utóbb Varga Barnabás is lehetőséget fog kapni a tizenegypontról.





