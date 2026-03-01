Hatalmas balhé Görögországban! Varga Barnabás már végezte volna el a büntetőt, amikor...

Az AEK Athén a Volosz otthonába látogatott a görög bajnokság 23. fordulójában vasárnap délután. A Volosz gyorsan vezetést szerzett a találkozón, azonban Varga Barnabás még az első félidőben egyenlíteni tudott.
A magyar játékos tíz perccel első gólja után a másodikat is megszerezhette volna, ugyanis az AEK Athén az első félidő hosszabbításában tizenegyest kapott, miután Rota beadása után a labda Buzukisz kezére pattant.
A megítélt büntető után a kispadoknál elészabadultak az indulatok, a hazai kispadnál az egyik szakember addig reklamált, míg Cimenterídisz játékvezető piros lappal az öltözőbe nem küldte.
A videóbíró közbeszólt, elmaradt a tizenegyes
A VAR szobában ülő Jannisz Papadopulosz végül kihívta Cimenterídiszt, hogy nézze vissza a vitatott ítéletet, a játékvezető ezután felülbírálta korábbi ítéletét, és kivette a tizenegyeshez készülő Varga Barnabás kezéből a labdát, így végül a Volosz jöhetett labda ejtéssel, a büntető elmaradt.
A mérkőzés végül 2-2-s döntetelennel zárult, az AEK Athén a 98. percben egyenlített Varga Barnabás remek lekészítése után Filipe Relvas mentett pontot az athéniaknak.
Varga a második félidő közepén megszerezte második gólját, azonban a félautomata les rendszer les miatt elvette a találatot.
A görög Sport 24 helyszíni bejelentkezése a mérkőzésről:
