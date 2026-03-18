Mivel a Ferencváros 2-0-s győzelmet aratott a Braga elleni budapesti odavágón, így a kilencedik kerületiek bizakodva várhatták a portugáliai visszavágót.
A Braga megállíthatatlanul kezdte a visszavágót
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a mérkőzés rémálomszerűen indult a Ferencváros számára. Már a 11. percben megszerezték a vezetést a hazaiak: Rodrigo Zalazar pontos beadására Ricardo Horta érkezett a hosszún, és közelről a hálóba talált (1–0).
Alig négy perccel később tovább nőtt a különbség. Egy lecsorgó labdára Florian Grillitsch csapott le, lövése pedig a blokkoló védők mellett, Gróf Dávid kezei alatt utat talált a kapuba (2–0).
A Braga ezt követően is lendületben maradt. A 23. percben Ricardo Horta próbálta átemelni Grófot, de a Ferencváros kapusa résen volt, és hatástalanította a kísérletet.
A hazaiak fölénye azonban nem csökkent, sőt újabb góllá érett. Pau Víctor indításával Martínez lépett ki a leshatárról, majd higgadtan a rövid sarokba helyezett. A találatot a VAR is megvizsgálta, de mivel a túloldalon Makreckis belógott, a gól szabályosnak bizonyult (3–0).
A Ferencváros a második félidőben sem ébredt fel, tovább hengerelt a Braga
A második félidőt is jobban kezdte a Braga, és ez gyorsan az eredményen is meglátszott. Florian Grillitsch passza után Ricardo Horta cselezte magát lövőhelyzetbe, majd a kapufát is érintve talált be (4–0). Ezzel a 53. percben már négygólos volt a portugálok előnye.
A negyedik portugál gól után kicsit összekapta magát a Ferencváros, több kisebb helyzetet is kialakítottak a zöld-fehérek, azonban gólt nem sikerült szerezniük, így a Braga 4-0-ra nyert, és 4-2-s összesítéssel jutott tovább a negyedöntőbe.
