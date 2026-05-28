Először határozatképtelen volt a Ferencváros közgyűlése

A Ferencvárosi Torna Club elnöksége május 28-ára, csütörtök reggel 9 órára hívta össze a klub közgyűlését. A napirenden szerepelt az elnökség 2025-ös beszámolója, emellett a sportigazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését is meghallgatták.

Az Elek Gyula Arénában azonban reggel kilenckor alig jelent meg valaki, így a közgyűlés határozatképtelen volt, ezért egy órával később ismét össze kellett hívni.

Az elnökség korábbi határozata alapján a megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősült.

Kubatov Gábor nem jelent meg a Ferencváros közgyűlésén

Tíz órára végül elegen érkeztek ahhoz, hogy a közgyűlés határozatképes legyen, bár így is maradtak üres székek. Mivel Kubatov Gábor klubelnök nem jelent meg, Nyíri Zoltán szólalt fel, aki hangsúlyozta: a közgyűlés elsősorban a 2025-ös év sportügyeiről szól.

Beszédében kiemelte az FTC sikereit, és arról is beszélt, hogy az ország legnagyobb klubjaként a Ferencváros kapja a legnagyobb figyelmet is. Szerinte a sajtó többnyire negatív kontextusban foglalkozik a Fradival, miközben a többi egyesület szinte említést sem kap.

A Ferencváros minden csapata elindul az első osztályban

Ugyanakkor cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint egyes csapatok visszalépnének a bajnokságtól.

„Minden szakosztályunk elindul az első osztályban. Minden sportágban elindulnak egyéni versenyzőink, mint eddig”

– fogalmazott.

A kijelentés azért kapott nagy hangsúlyt, mert az elmúlt héten több olyan hír is megjelent, amely szerint egyes szakosztályok nehéz helyzetbe kerülhetnek. A bajnoki negyedik helyen végző férfi kézilabdacsapatnál például komoly anyagi megszorításokról lehetett hallani.

A Ferencváros korábban a 24. hu megkeresésére ezt írta:

„Az FTC továbbra is szeretné, hogy férfi kézilabdacsapata az élvonalban versenyezzen, az ehhez szükséges feltételek megteremtésén a klub és a szakosztály közösen dolgozik. A pontos pénzügyi tervezést jelenleg több bizonytalan tényező nehezíti. Az NB I-es szereplés prioritás, de a klub a nemzetközi kupaindulás lehetőségét is vizsgálja.”

A Ferencváros nyereséggel zárta 2025-öt

A közgyűlésen a klub pénzügyi helyzetéről is szó esett. Elhangzott, hogy a Ferencváros 2025-ben 430 millió forintos nyereséggel zárt.

A gazdasági beszámoló szerint a klub bevétele 13 százalékkal nőtt, emellett emelkedett a támogatások összege és a készpénztartalék is – számolt be a Ferencváros közgyűléséről a 24. hu.

Korábban arról lehetett hallani, hogy a Ferencváros nehéz anyagi helyzetbe került, emiatt még a klub eladása is szóba került, szaúdi befektetőkről pletykáltak. Azonban a Ferencváros éves beszámolójából úgy tűnik, hogy mégis minden rendben lehet a zöld-fehér klubnál.

