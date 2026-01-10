A Mundo Deportivo arról számolt be, hiába szenvedett elülső keresztszalag-szakadást a dán középsővédő, egy egyéves hosszabbítást ajánlanának Christensennek, akinek idén nyáron jár le a szerződése a bajnoki listavezető, friss Szuperkupa-döntős csapatnál.

A lap arról ír, hogy a Barcelona edzője, Hansi Flick, valamint a sportigazgató Deco is nagyra tartja a belső védőt, aki szerencsétlen volt a sérülésekkel az utóbbi két szezonban. Szerintük ilyen kaliberű játékost nehéz találni az átigazolási piacon, és a jelenlegi helyzete a katalánoknak a hátvédszekcióban csak még magasabbra löki a dán játékos értékét a szemükben.

Másrészről a klub nem szeretné magára hagyni súlyosan sérült játékosát, nem csak a képességei, hanem a megfelelő viselkedése és hozzáállása miatt sem, amit a Barcánál eltöltött évei alatt mutatott eddig.

A Barcelona erősített már a keretén januárban, ahogy arról beszámoltunk, visszatért a korábbi portugál játékosuk, Joao Cancelo, és a svéd csodagyerek, a még tavaly nyáron igazolt Roony Bardghji is hivatalosan az első csapat tagja lett. MIndeközben pedig kiderült, mi lesz a Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford sorsa, és eldőlni látszik a lengyel gólvágó, Robert Lewandowski helyzete is.

A bajnoki éllovas Barcelona (az Athletic Bilbao-t kiejtve) vasárnap este az ősi rivális Real Madrid ellen játszik a spanyol Szuperkupa döntőjében, a bajnokságban pedig legközelebb a Real Sociedad lesz az ellenfelük idegenben.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.