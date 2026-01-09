Elképesztő: a szurkolókkal focizott a Barcelona elnöke és sportigazgatója

Nem mindennapi élményt élhettek át a Barcelona szurkolói Szaúd-Arábiában: a Spanyol Szuperkupa alkalmából a klub egy külön mérkőzést szervezett, amelyen az egyik csapat a drukkerekből, a másik gárda pedig a Barca vezetőségéből állt.

Így történhetett meg, hogy a katalánok elnöke, Joan Laporta és sportigazgatója, Deco is beállt játszani. Rajtuk kívül az elnök tanácsadójaként tevékenykedő Enric Masip szintén ott volt a pályán - szúrta ki az ESPN újságírója.

Mint ismert, Deco korábban 161 mérkőzésen lépett pályára a gránátvörös-kékek mezében, klubjai közül egyedül a Portóban szerepelt több alkalommal. Végül 2013-ban akasztotta szögre a stoplist, miután pályafutása utolsó két évében hazatért Brazíliába.

Minden bizonnyal a drukkerek elleni összecsapásnak nem volt akkora tétje, mint a vasárnapi El Clásicónak lesz a Szuperkupa döntőjében. A Real Madrid és a Barcelona 20 órától csap össze a King Abdullah Sports City nevű stadionban.