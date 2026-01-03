Az első komolyabb helyzet húsz perc elteltével a hazai Espanyol előtt adódott, de Roberto Fernandez ziccerét kivédte a közellenséggé avanzsált Joan García. A Barcelona első helyzetére szűk félórát kellett várni, amikor Lamine Yamal éles szögből leadot tekerése kerülte el a hazai kaput. A 38. percben megint nagyot védett az ex-Espanyol kapus, egy léc alá tartó labdát ütött fölé reflex mozdulattal García. Bár jórészt a Barcelona birtokolta a labdát, feltörni nem sikerült a városi rivális védelmét, így 0-0-val vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második félidőben is az Espanyol előtt adódott az első komolyabb helyzet, ám nem sikerült kihasználni a védelem mögé kerülést az 57. percben. Joan García maradt a Barcelona legjobbja, hét perc elteltével megint mentenie kellett Roberto Fernandez kísérlete után. Hármas cserével próbált belenyúlni Hansi Flick a mérkőzésbe (Lewandowski, Pedri és Olmo is beállt), de újra az Espanyol veszélyeztetett, egy pontrúgás utáni fejest követően Koundé mentett a gólvonalról, majd Roberto Fernandez eszén ismét túljárt Joan García, egyértelműen ő tartotta életben az éllovas katalán együttest.

Az addigi legnagyobb Barcelona helyzetre több, mint hetven percet kellett várni, akkor egy szöglet utáni kavarodás után Eric García lövésénél kellett földöntúli bravúrt bemutatnia az Espanyol kapusának, Dmitrovicnak.

Végül a 86. percben tört meg a jég: Fermín López tudott lefordulni a középpályán, majd a passzát a csereként beálló Dani Olmo tekerte gyönyörűen a bal felső sarokba, 0-1. Ez pedig megtörte végérvényesen a hazai gárdát, egy kontra után Fermín kiosztotta második gólpasszát is, ezúttal Lewandowskinak, beállítva a 2-0-s vendég győzelmet.

A Barcelona így 7 pontra növelte előnyét a táblázat élén a Real Madriddal szemben, akik vasárnap délután a Real Betist látják vendégül. A katalánok legközelebb Szaúd-Arábiában lépnek pályára a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében, ahol az Athletic Bilbao lesz az ellenfelük.