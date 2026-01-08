A Real Madrid lesz a Barcelona ellenfele a Spanyol Szuperkupa döntőjében

A Real Madrid 2-1-es győzelmet aratott Atlético Madrid elleni elődöntőben, így Xabi Alonso csapata lesz a Barcelona ellenfele a Spanyol Szuperkupa fináléjában.



Nem akármilyen alaphangot adott a mérkőzésnek, hogy Koke a második percben buktatta Bellinghamet, Valverde pedig hatalmas gólt lőtt a szabadrúgásból, megszerezve a vezetést a Real Madridnak. A találatot követően fölényben futballozott az Atlético, de nem találta a rést a Real védekezésén, sőt a 28. percben Rodrygo kishíján megduplázta a különbséget, de Oblak védeni tudott. Courtois remek védést mutatott be Baena és Sorloth kísérleteinél is, így 45 percet követően 1 gól volt a két csapat között a differencia.



A második félidőt is remekül kezdte Xabi Alonso csapata, Valverde ezúttal kiszolgált, Rodrygo pedig ezúttal nem rontott, ezzel az 55. percben már 2-0 állt az eredményjelzőn. Nem tartott sokáig azonban Madrid fehér felén az öröm, 3 perccel később ugyanis Simeone beadását Sorloth fejelte remek mozdulattal a kapuba. Diego Simeone cserékkel próbálta felrázni csapatát, de a hajráig nem tudott igazi veszélyt kialakítani az Atlético, azonban Griezmann és Álvárez is tévedett, így a Real 2-1-re nyert és bejutott a Spanyol Szuperkupa döntőjébe, ahol a Barcelona lesz az ellenfele.