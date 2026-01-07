Már az első félidőben lerendezte a Barcelona a Bilbaót

A Barcelona 5–0-ra verte a Bilbaót, ezzel bejutott a fináléba, amelyet vasárnap az Atlético vagy a Real Madrid ellen vív majd meg.

Fantasztikusan kezdte a meccset Hansi Flick csapata, a mezőnyfölény pedig hamar góllá érett, Ferrán Torres nem találta el tökéletesen Fermín López kiugratását, de a labda így is utat talált a kapuba. 8 perccel később már két gólra hízott a katalán előny, Fermín ezúttal befejezőként remekelt, a gólpasszt Raphinha jegyezte. A Barcelona nem vette le a lábát a gázról, hiszen előbb Bardghji Fermín passzából, majd Raphinha a svéd átadásából mattolta a baszkokat. A félidőben így 4-0 állt az eredményjelzőn.

A második félidőben is hamar kapitulált Ernesto Valverde csapata, megint Bardghji adott gólpasszt Raphinhának, ez annyira nem tetszett a bilbaói mesternek, hogy azonnal ötöt cserélt ezután. Szép lassan Flick is elkezdte forgatni a csapatát, az eredmény pedig már nem változott, a gránátvörös-kékek kiütéses sikerrel jutottak a vasárnapi szuperkupadöntőbe.