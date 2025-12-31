Hansi Flick high line Barcelona GFXGOAL
C. Kovács Attila

Brutális sérüléshullám sújtja a Barcelonát!

Példátlan sérülésválság sújtja a Barçelonát a 2025/26-os idényben. A klub 19 különböző játékosa 23 sérülést szedett össze az őszi szezonban.

Csak öt játékos nem hagyott ki találkozót sérülés miatt: Eric García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín és Roony Bardghji. 

Hansi Flick vezetőedző számára hatalmas problémát jelent, hogy hétről hétre nélkülöznie kell több kulcsjátékosát is. 

A játékosok, akik sérüléssel küzdöttek az őszi szezon során:

kép

Flick közismert internzív stílusáról, játékrendszere igencsak nagy fizikai terhelést ró játékosaira, aminek előbb-utóbb egyre több és több sérülés lesz a vége. Ez eddig a Barcelonánál sincs másképp. A kérdés már csak az, hogy a német szakember képes lesz-e visszavenni az intenzitásból, hogy a játékosait valamennyire megkímélje.

Primera Division
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Forrás: Sport

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0