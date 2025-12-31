Brutális sérüléshullám sújtja a Barcelonát!

Csak öt játékos nem hagyott ki találkozót sérülés miatt: Eric García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín és Roony Bardghji.

Hansi Flick vezetőedző számára hatalmas problémát jelent, hogy hétről hétre nélkülöznie kell több kulcsjátékosát is.

A játékosok, akik sérüléssel küzdöttek az őszi szezon során:

Flick közismert internzív stílusáról, játékrendszere igencsak nagy fizikai terhelést ró játékosaira, aminek előbb-utóbb egyre több és több sérülés lesz a vége. Ez eddig a Barcelonánál sincs másképp. A kérdés már csak az, hogy a német szakember képes lesz-e visszavenni az intenzitásból, hogy a játékosait valamennyire megkímélje.

Forrás: Sport

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.