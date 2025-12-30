Spanyolországon belül válthat klubot a Barcelona kapusa

Egyre közelebb kerülhet a Barcelona elhagyásához Marc-André ter Stegen, miután a La Ligában szereplő Girona nyilvánosan is jelezte érdeklődését a német válogatott kapus iránt. A katalánok védelmének több mint egy évtizeden át alapembernek számító hálóőr az idei szezonban szokatlan helyzetbe került, miután a nyári igazolás Joan Garcia berobbant, amíg ő sérüléssel bajlódott.

A 33 éves kapus nemrég tért vissza egy műtétet követő kihagyás után, ám már a 2025–26-os idény rajtja előtt közölték vele, hogy nem számolnak vele első számú opcióként. Hansi Flick csapatában jelenleg Joan Garcia és Wojciech Szczęsny élvez elsőbbséget.

A német számára különösen kényes a helyzet, hiszen a 2026-os világbajnoki szereplése is játékpercektől függ, így amennyiben nem lát visszautat a gránátvörös-kékek kezdőcsapatába, januárban a távozás mellett dönthet. Flick ugyanakkor igyekezett eloszlatni azokat a pletykákat, melyek szerint a klub kiszorítaná a kapust.

„Úgy gondolom, ez az ő döntése. Beszéltünk a helyzetéről, és nagyon tisztelem Marcot, mert kiváló kapus, emberileg pedig rendkívül fontos a csapat számára. De végső soron neki kell döntenie, nem nekem” – fogalmazott a Barcelona vezetőedzője.

Amennyiben ter Stegen valóban klubot vált a téli átigazolási időszakban, Spanyolországon belül maradhat. A Sport értesülései szerint a Girona komoly érdeklődést mutat, és a klub sportigazgatója, Quique Cárcel már fel is vette a kapcsolatot a Barcelonával.

A Girona kapusfronton változások előtt áll: Dominik Livaković várhatóan megszakítja kölcsönszerződését és januárban visszatér a Dinamo Zagrebhez, míg Paulo Gazzaniga teljesítményét több hiba is beárnyékolta a 2025–26-os idényben. Nem mellékes, hogy a csapat vezetőedzője, Míchel is nagyra tartja a német kapust.

„Topjátékos, mindenki szívesen látna egy olyan kapust, mint ter Stegen” – mondta róla nemrég a Girona trénere.

