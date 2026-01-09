FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Hivatalos: csodagyerek érkezett a Barcelonához

Roony Bardghji bejátszotta magát a felnőttcsapatba.

Noha Roony Bardghjit már nyáron leigazolta a Barcelona, a minap lett hivatalosan is az első csapat keretének tagja - hívta föl a figyelmet az EuroBarca. A portál hozzáteszi, hogy a 19-es mezszámot kapta meg a 20 éves szélső. 

A kuvaiti születésű, de svéd állampolgár és válogatott Bardghji fokozatosan egyre több játéklehetőséget kapott az őszi szezon folyamán a katalánoknál. Összesen 14 tétmérkőzésen lépett pályára, főként csereként, de így is kiválóan élt a lehetőséggel, hiszen két gólt és négy gólpasszt jegyzett. 

Legutóbb, az Athletic Bilbao elleni Spanyol Szuperkupa-elődöntőn ismét a kezdőcsapatban találta magát - ötödjére az idényben -, és csak a 75. percben cserélte le Hansi Flick vezetőedző. 

Ezek alapján nem csoda, hogy a gránátvörös-kékek papíron is jelezték, van jövője a klubnál.  

