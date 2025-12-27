A háború elkezdődött: a Real Madrid bepereli a Barcelonát!

A Negreira-ügy továbbra is komoly hullámokat vet a spanyol futballban, és most akár súlyos gazdasági következményekkel járó jogi konfliktussá is eszkalálódhat. A sajtóértesülések szerint a Real Madrid vezetése felhagyhat az eddigi visszafogottabb hozzáállással, és nyílt, támadó stratégiát alkalmazva akár jelentős kártérítést is követelhet az FC Barcelonától.

A feszültség a Real Madrid legutóbbi karácsonyi vacsorája után éleződött ki, ahol Florentino Pérez rendkívül kemény hangvételű beszédet mondott a katalán klubbal kapcsolatban. Ezt követően a madridi vezetőség állítólag komolyan elkezdte mérlegelni a jogi lépéseket a Barcelona által José María Enríquez Negreirának – a Játékvezetői Technikai Bizottság (CTA) egykori alelnökének – teljesített kifizetések miatt.

A Diario AS értesülései szerint Florentino Pérez irányításával a Real Madrid határozott álláspontra jutott: a klub akár többmillió eurós kártérítési igényt is benyújthat az FC Barcelonával szemben. A lehetséges per alapját azok a sportági, gazdasági és reputációs károk képeznék, amelyek a folyamatban lévő, bírói szakaszban lévő botrány következtében érhették a klubot.

Ez az esetleges jogi offenzíva összhangban áll Pérez korábbi nyilatkozataival, miszerint a Real Madrid „a végsőkig elmegy” a Negreira-ügy teljes feltárása érdekében. A királyi klub ráadásul az egyetlen volt, amely már az eljárás kezdeti szakaszában hivatalosan is csatlakozott az ügyhöz jogi félként.

Ennek részeként a Real Madrid korábban átfogó auditokat, számlák részletes átvizsgálását, valamint a Barcelona és Enríquez Negreirához köthető cégek közötti kommunikáció elemzését is kezdeményezte, hogy pontos képet kapjanak az évek során teljesített kifizetések valódi céljáról.

José María Enríquez Negreira 1994 és 2018 között töltötte be a CTA alelnöki tisztségét. A nyomozás szerint ebben az időszakban az FC Barcelona jelentős összegeket fizetett neki „játékvezetői tanácsadói szolgáltatások” címén. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy ezek a számlák esetleg jogellenes gyakorlatokat fedtek-e el, és sérthették-e a verseny tisztaságát.

A hivatalos jelentések alapján Negreira 2001 és 2018 között több millió eurót számlázott a katalán klubnak. Ezek után indult el az a vizsgálat, amely azt hivatott tisztázni, hogy a kifizetéseknek volt-e bármilyen hatásuk a játékvezetői döntésekre, különösen kulcsfontosságú mérkőzéseken.

Florentino Pérez határozottan fogalmazott az ügy kapcsán:

„Nem normális, hogy az FC Barcelona legalább nyolc éven keresztül több mint 28 millió eurót fizetett a játékvezetők alelnökének. Kulcsszerepet töltött be a bírói rendszerben, és ez az időszak – érdekes módon – egybeesik a Barcelona legsikeresebb éveivel.”

A Real Madrid elnöke azt is kifogásolta, hogy az intézményi rendszerben nem történtek mélyreható változások, és kijelentette: a Negreira-ügy „örökre bevésődik” a spanyol futball emlékezetébe.

