Hivatalos: megvan a Barcelona első januári átigazolása – egy régi ismerős arc érkezik

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Barcelona és az al-Hilal mindenben megállapodtak Joao Cancelo átigazolásának ügyében, a 31 éves hátvéd kölcsönben a katalánoknál folytatja a pályafutását. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Barcelonán kívül az Inter is kinézte magának Joao Cancelót, sőt a milánói csapat meg is egyezett az al-Hilallal a 31 éves védő átigazolási összegéről, azonban a portugál válogatott játékos végül a katalán klubot választotta. 

A portugál szélső védő érkezése azért is volt kétséges, mert a Barcelonát még mindig gúzsba kötik a La Liga szigorú pünzügyi szabályai, így nem volt biztos, hogy a gránátvörös-kékek megengedhetik maguknak Cancelo fizetését, és az átigazolási összeget. Cancelo azonban türelmesen megvárta a Barcelona ajánlatát, és amint befutott, rögtön rábólintott. 

A Barcelona 4 millió eurós kölcsönvételi díjat fizet az al-Hilalnak, Cancelo pedig kölcsönszerződése lejárta után július elején visszatér a szaúdi klubjához. 

Cancelónak nem lesz ismeretlen a közeg, ugyanis 2023-24-es idény második felében már egy félévet játszott a Barcelona színeiben.

