Robert Lewandowski döntött: itt folytatja a pályafutását januárban!

Fabrizio Romano értesülései szerint Robert Lewandowski januárban nem igazol el Barcelonából, annak ellenére sem, hogy több szaúdi klub is élénken érdeklődik iránta. Mutatjuk a részleteket!

A mindig jól értesült Romano úgy tudja, hogy Lewandowski úgy tervezi, hogy kitölti szerződését, vagyis 2026 nyaráig egészen biztosan marad Barcelonában. 

A lengyel támadót már évek óta ostromolják a szaúdi klubok, de a 37 éves gólvágó még félévig biztosan nem szeretne váltani.

Nemcsak közel-keleti csapatok jelentkeztek be Lewandowskiért, az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) szereplő Chicago Fire is kivette a hálóját a rutinos csatárra

A 37 éves csatár még decemberben mesélt a jövőjéről Bogdan Rymanowski újságírónak, ahol elárulta, hogyan állnak a tárgyalások a Barcelonával

