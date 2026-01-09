Barcelona? Manchester United? Eldőlt Marcus Rashford jövője!

Az FC Barcelona eldöntötte, hogy aktiválja Marcus Rashford kölcsönszerződésében foglalt 30 millió eurós vételárat, és megvásárolja az angol támadót a Manchester Unitedtől – számolt be róla a Mundo Deportivo. A spanyol lap cikkében arról ír, hogy már a szerződés olyan feltételekkel született meg 2025 nyarán a Manchester United és a Barcelona között, hogy szinte biztosra lehetett venni, hogy katalánok a kölcsön lejárta után ki fogják fizetni a kivásárlási árat.

Bár teljesítménye kissé hullámzó (25 meccsen hét gól és nyolc gólpassz), Hansi Flick és a Barcelona vezetősége úgy döntött, hogy bizalmat szavaznak az angol válogatott támadónak. A Barcelona véleménye szerint Rashford olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek olyannyira unikálisak, hogya katalánok szerint lehetetlen lenne az angol játékoshoz még csak hasonlót is igazolniuk, pláne nem 30 millió euróért.

Arról korábban már beszámoltunk róla, hogy Rashfordnak Ruben Amorim távozása ellenére sincs visszaút Manchesterbe. A The Sun értesülése szerint több kölcsönjátékos elküldése is túlmutatott a portugál szakvezetőn, így a vasárnapi kiakadása után kivágott, majd mosolygósan távozó menedzser eltávolítása nem sokat változtat egyes játékosok helyzetén.