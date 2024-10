PSG, un club de Serie A revient à la charge pour Milan Skriniar

En manque de temps de jeu au PSG, Milan Skriniar pourrait rejoindre une écurie de Serie A dans les prochaines semaines.

C’était l’un des dossiers brûlants du mercato estival dans la capitale française. Comme bon nombre de joueurs, Milan Skriniar a été poussé à la sortie par le PSG et était même parmi le loft des indésirables. Mais l’international slovaque a finalement été réintégré au groupe professionnel en fin de mercato. Sa situation n’a pas changé pour autant puisqu’il ne joue pas assez cette saison. Alors qu’il est mécontent de sa situation, un club de Serie A a décidé de venir à sa rescousse encore une fois.

Milan Skriniar mécontent de sa situation au PSG

A l’instar de Danilo Pereira, Juan Bernat ou encore Manuel Ugarte, Milan Skriniar ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique pour cette saison. Mais l’ancien défenseur de l’Inter Milan, courtisé par Naples, Roma ou encore Al Nassr, n’est finalement plus parti. Resté à Paris, Milan Skriniar n’a droit qu’à des miettes cette saison, pour son grand regret.

« Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c’est mon travail à l’entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J’essaie d’être dans la meilleure forme possible. Le mercato ? Il y avait de nombreuses options. Ils m’ont informé que je ne serai pas aussi utilisé que la saison dernière. C’était en fin de mercato, donc c’était surtout pour des prêts. Mais je n’étais pas dans la phase finale de négociations avec des clubs. Finalement, lors d’une réunion avec la direction du club et l’entraîneur, nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il valait mieux que je reste et que je me batte pour saisir ma chance », déclarait-il en conférence de presse, jeudi.

Naples relance le dossier Skriniar

Le statut de Milan Skriniar ne risque pas de changer aux yeux de Luis Enrique de sitôt. Le technicien espagnol compte beaucoup plus sur Marquinhos, William Pacho et Lucas Beraldo pour sa charnière centrale alors que Lucas Hernandez est toujours sur le flanc. Une situation qui pourrait amener Milan Skriniar à accepter finalement les avances de Naples. En tout cas, le club italien compte bien profiter de l’intérêt du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia afin d’enrôler le Slovaque.

« La Juventus est sur lui, mais Conte a déjà dressé les antennes. Naples avait déjà essayé et l'idée est de réessayer, mais il y a la question du salaire. S'il y avait une participation du PSG, qui reste intéressé par Kvaratskhelia, cela pourrait se faire », a confié récemment le journaliste italien, Emanuele Cammaroto sur Radio Punto Zero.