PSG, deux attaquants poussés vers la sortie

Le PSG a pris une décision surprenante pour l’avenir de deux de ses attaquants.

Plus les jours passent, plus le mercato du Paris Saint-Germain est de plus en plus compliqué. Désireux de se renforcer à divers postes cet été, le club parisien a du mal à être convaincant sur le marché des transferts. Mais alors qu’il se fait refouler dans plusieurs dossiers, le PSG n’a pas hésité à ouvrir la porte au départ de deux de ses attaquants.

Le PSG va relancer la piste Osimhen

Alors que Kylian Mbappé sera présenté par le Real Madrid ce mardi, son remplaçant n’est toujours pas trouvé du côté du PSG. Le club de la capitale cible pourtant plusieurs joueurs sur le marché des transferts afin de pallier le départ du Bondynois. Ces derniers mois, Paris s’est intéressé à des attaquants comme Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Marcus Rashford, Victor Gyokeres, Julian Alvarez ou encore Crysencio Summerville.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Si la plupart de ces dossiers sont sans issue, le PSG envisage de réactiver la piste Osimhen comme nous le rapportions il y a quelques jours et confirmé par L’Equipe, ce lundi. Mais le quotidien français indique en plus que le club francilien voudrait dégraisser en attaque avant de passer à l’offensive pour le Nigérian. Une décision qui toucherait directement Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos libérés par le PSG ?

Arrivés tous deux l’été dernier, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos n’ont pas donné grande satisfaction dans la capitale française pour le moment. Ce qui ne les rend pas forcément indispensables aux yeux du PSG surtout après la décision du club à leur encontre.

A en croire L’Equipe, la direction francilienne, bien qu’elle veuille continue avec les deux attaquants, serait ouverte aux discussions en cas d’offre pour le Français et le Portugais. De leur côté par contre, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ne souhaitent pas quitter la capitale cet été. Pour le moment, le PSG ne leur a pas indiqué formellement la sortie mais les deux joueurs ne sont pas sûrs de rester en cas d’offres intéressantes.