Lionel Messi blessé, c’est grave docteur ?

Très mauvaise nouvelle pour Lionel Messi à quelques heures du match de l’Argentine contre le Pérou en Copa America.

Capitaine de l’Argentine, Lionel Messi vit certainement ses dernières années avec l’Albiceleste. Titulaire indiscutable, le joueur de l’Inter Miami est blessé lors de la récente sortie de l’Argentine en Copa America contre le Chili. Le joueur a avoué avoir ressenti des douleurs.

Messi blessé

Après la victoire (2-0) contre le Canada lors de la première journée de la Copa America, l’Argentine a assuré sa qualification pour les quarts de finale en battant le Chili (0-1) lors de la deuxième journée du tournoi. Mais le capitaine argentin s’est blessé aux ischio-jambiers.

« J’ai ressenti une gêne à l’ischio-jambier droit au début du match. C’était tendu. Ce n’était pas aussi souple que ça aurait dû l’être. Mais j’ai pu terminer le match. Nous verrons ce qu’il en est », avait déclaré l’ancien du FC Barcelone, qui dit souffrir aussi de fièvre et de maux de gorge.

C’est grave pour Leo Messi

Cette nuit du samedi 29 à dimanche 30 juin 2024, l’Argentine sera aux prises avec le Pérou dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe A de la Copa America. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes quant à la santé du capitaine de l’Albiceleste. Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, l’octuple vainqueur du Ballon d’Or ne s’est pas entraîné ce jeudi et a été laissé au repos. L'entraîneur adjoint de l'Argentine, Walter Samuel, a confirmé l'absence de Lionel Messi face au Pérou pour le match de cette nuit.

« Leo a eu un problème lors du dernier match et il ne sera pas là. Nous verrons comment il va jour après jour et nous espérons l’avoir lors du prochain match. Nous ne sommes pas du tout inquiets de l'absence de Messi, mais nous ne voulons pas chercher plus loin. L'équipe a répondu quand il n'était pas là. Lui-même est content lorsque l'équipe joue bien quand il n'est pas là », a-t-il expliqué en conférence de presse ce vendredi.

Si Lionel Messi est d’ores et déjà absent pour ce match sans enjeu contre le Pérou cette nuit (2h) puisque l’Argentine est déjà qualifiée, la présence de l’ancien attaquant du PSG en quarts de finale de la Copa America est incertaine.