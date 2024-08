Lamine Yamal : Des nouvelles de son père, poignardé

Lamine Yamal et ses fans s’inquiétaient depuis mercredi soir quand le père du joueur a été poignardé.

Mounir Nasraoui, père de Lamine Yamal, a été poignardé ce mercredi soir alors qu’il se trouvait dans un parking de Mataró, une ville située à quelques kilomètres de Barcelone. Retrouvé dans un état grave, l’homme a été rapidement transféré à l’hôpital.

Nasraoui va mieux

Plus tôt dans la journée du mercredi 14 août, le père de Lamine Yamal s’est battu avec des habitants d’un immeuble devant lequel il promenait son chien. Dans la soirée, Mounir Nasraoui a été retrouvé poignardé et dans un état grave. Selon les témoignages recueillis par la police, l’agression découlerait d’une bagarre qui aurait éclaté quelques heures plus tôt. Alors qu’il promenait son chien, le père de Lamine Yamal, originaire de Larache (au nord du Maroc), aurait été invectivé par des riverains. Ces derniers lui auraient notamment jeté de l’eau depuis un balcon. Le ton serait alors monté et une rixe aurait eu lieu entre Mounir Nasraoui et les habitants de l’immeuble en question.

Getty

Envoyé à l’hôpital de Can Ruti après s’être fait poignardé, l’homme de 32 ans, très actif sur les réseaux sociaux, est hors de danger, selon les informations de la presse espagnole au lendemain de l’incident. L’état de santé de Mounir Nasraoui se serait vite rétabli après les premiers soins à lui admis. Plus de peur que de mal, en effet.

Selon les informations de Sport, Lamine Yamal s’est entraîné avec le FC Barcelone et a reçu de l’affection de la part de tous ses coéquipiers suite à l’agression sur son papa hier soir. Le père a pu rentrer chez lui cette nuit et ses jours ne sont pas en danger, précise le média.