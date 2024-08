La décision surréaliste du PSG pour Kimpembe

Le PSG a pris une décision surprenante pour le retour de Presnel Kimpembe après sa nouvelle rechute.

La Ligue 1 reprend ses droits dans un peu moins de deux semaines. Mais l’heure n’est toujours pas à la réjouissance dans la capitale française, cet été. En plus d’un mercato compliqué où il se fait recaler pour plusieurs cibles, le Paris Saint-Germain va démarrer la saison sans l’un de ses cadres, en l’occurrence, Presnel Kimpembe. Le club parisien a d’ailleurs pris une décision étonnante pour la date de retour de l’international français, victime d’une nouvelle rechute.

Presnel Kimpembe rechute à nouveau

Presnel Kimpembe risque de perdre le goût de jouer au football. Cela fait désormais plus d’un an que l’international français n’a plus foulé les pelouses d’un stade. Son dernier match avec le PSG remonte au mois de février 2023, période à laquelle il a été victime d’une rupture du tendon d'Achille droit.

Une blessure qui a valu au défenseur tricolore, deux interventions chirurgicales dont une dernière en décembre 2023 qui était invivable pour lui. Presnel Kimpembe commençait à conjuguer tout ce calvaire au passé et avait repris le chemin de l’entrainement avec le PSG depuis le 15 juillet dernier. Mais une nouvelle blessure est venue gâcher les plans du champion du monde 2018.

Le plan du PSG pour le retour de Presnel Kimpembe

La nouvelle a jeté un coup de froid dans la capitale française, vendredi. Mais il y aura finalement plus de peur que de mal pour Presnel Kimpembe puisque ce nouveau pépin physique n’est pas lié au dernier et donc moins grave. Toutefois, le PSG a décidé d’adopter une approche prudente pour le retour du défenseur de 28 ans. Selon les informations relayées par Onze Mondial, aucune date de retour spécifique n’a été fixé pour Kimpembe.

Une décision prise par le staff du PSG qui aurait jugé bon d’évaluer « sa réaction à l'augmentation progressive de la charge de travail ». Ainsi, Presnel Kimpembe devra encore patienter avant de faire son retour sur les terrains. L’international français devrait, par ailleurs, être dispensé des matchs de préparation du PSG ainsi que du match d’ouverture de la saison de Ligue 1 contre Le Havre, le 16 août prochain.