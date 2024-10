Barça, bonne nouvelle pour Hansi Flick

FC Barcelone vs FC Séville

L’entraineur du Barça, Hansi Flick, a reçu une bonne nouvelle pour ses joueurs ces dernières heures.

Le Barça réalise des débuts impressionnants cette saison. Après neuf journées de Liga, le club catalan (1er, 24 pts) est solide leader du championnat espagnol devant le Real Madrid (2e, 21 pts). Les deux équipes s’affrontent d’ailleurs en fin de mois (26 octobre) lors du premier Clasico de la saison. Avant cette date, le Barça va enregistrer des retours importants dans son effectif. Une nouvelle réjouissante pour Hansi Flick, limité par l’indisponibilité de plusieurs de ses cadres ces dernières semaines.

Hansi Flick enregistre d’importants renforts

Huit victoires, zéro nul et une défaite, c’est le bilan du Barça en Liga cette saison. Et même s’il est mitigé en Ligue des Champions (1 victoire, 1 défaite), le bilan est nettement satisfait. Les hommes de Hansi Flick ont en effet fait oublier non seulement, le mercato discret du Barça, mais aussi les nombreuses blessures du club catalan.

Les Blaugranas ont notamment été privés des joueurs comme Ronald Araujo, Gavi, Andreas Christensen, Fermín López, Dani Olmo, Ferran Torres, Marc Bernal et Marc-André Ter Stegen ces dernières semaines. Une liste qui commence à se réduire progressivement.

L'article continue ci-dessous

Dani Olmo, Fermín López et Gavi de retour avec le Barça

Le Barça s’apprête à entamer une phase décisive dans cette première partie de saison. Après la trêve internationale, le club azulgrana va enchainer des chocs contre le FC Séville, le Bayern Munich et surtout le Real Madrid. Des matchs pour lesquels Hansi Flick pourra compter sur certains renforts de poids. Après le Frenkie de Jong il y a quelques jours, le technicien allemand va enregistrer de nouveaux retours.

Seule recrue estivale du Barça, Dani Olmo, touché au biceps fémoral en septembre, devrait être opérationnel pour le match contre Séville. En plus de l’ancien meneur du jeu du RB Leipzig, Fermín López devrait également être prêt contre les Andalous. Enfin, Gavi, éloigné des terrains depuis près d’un an, a repris l’entrainement récemment et devrait effectuer son grand retour sur le rectangle vert dans les prochaines semaines.