خالد محمود

El Chelsea descubre a un infiltrado del PSG

Se ha descubierto a un infiltrado después de que el Chelsea identificara al responsable de las filtraciones sobre la alineación del equipo durante sus derrotas ante el PSG en la Liga de Campeones. Antes del partido de ida de los octavos de final a domicilio contra el PSG en la Liga de Campeones, se publicó la alineación titular completa de Rosenior. La situación empeoró antes del partido de vuelta, cuando se filtró la noticia de que Wesley Fofana no jugaría.