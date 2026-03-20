خالد محمود

Los aficionados planean una protesta mientras los clubes exigen respuestas sobre la multa impuesta al Chelsea
Varias figuras destacadas de los equipos de la máxima categoría, consternadas por lo ocurrido, se pusieron en contacto con el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, y con la presidenta, Alison Brittain, para preguntarles cómo el Chelsea, que admitió haber realizado pagos secretos e ilícitos por valor de 47 millones de libras (63 millones de dólares), había escapado a una deducción de puntos. Los aficionados se disponen ahora a organizar una gran protesta, mientras los directivos exigen una explicación sobre la indulgencia de la multa de 10,75 millones de libras, expresando desde la «exasperación hasta la incredulidad».