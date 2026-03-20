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خالد محمود

Artículos de خالد محمود
  1. Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    LiverpoolA. Slot

    Crouch: Cómo Slot puede convertirse en uno de los grandes de todos los tiempos del Liverpool

    El exdelantero del Liverpool Peter Crouch insiste en que, a pesar de la creciente presión, Arne Slot sigue teniendo una oportunidad única de consolidar su legado en Anfield. La transición tras la era de Jürgen Klopp ha provocado tensiones y debates entre la afición en torno a la orientación táctica. Sin embargo, Crouch cree que la temporada aún está lejos de decidirse y que sigue siendo posible un final histórico.

  2. Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    L. DelapN. Jackson

    El Newcastle se fija en dos jugadores del Chelsea en una sorprendente operación de verano

    El Newcastle United está intensificando su búsqueda de un nuevo delantero centro este verano, y los delanteros del Chelsea Nicolas Jackson y Liam Delap se perfilan como principales objetivos. Los Magpies han tenido dificultades para llenar el vacío dejado por Alexander Isak, que fichó por el Liverpool el pasado septiembre por 125 millones de libras (166 millones de dólares), ya que ni Yoane Wissa ni Nick Woltemade han convencido del todo como opciones principales.

  4. Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    FichajesManchester United

    Howe critica los comentarios «irrespetuosos» de Guimaraes sobre el Manchester United

    El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha desmentido rotundamente los rumores que afirman que Bruno Guimaraes se encuentra en «negociaciones avanzadas» para fichar por el Manchester United. Howe ha mostrado su evidente frustración por el momento en que surgen estos rumores, ya que los Magpies, que ocupan la novena posición, luchan por asegurarse una plaza en las competiciones europeas para la próxima temporada.

  6. Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    M. OedegaardJ. Timber

    Arteta ofrece información sobre el estado físico de Timber y Odegaard

    Los Gunners han estado preocupados por el estado físico de Martin Odegaard y Jurrien Timber de cara a la final de la Carabao Cup. Odegaard no ha jugado desde el empate con el Brentford el mes pasado, mientras que Timber tuvo que abandonar el terreno de juego durante la victoria por 2-0 contra el Everton el sábado pasado. Su ausencia se nota, pero Mikel Arteta sigue teniendo esperanzas.

  7. FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP
    K. MainooH. Maguire

    El Manchester United está «a punto» de cerrar nuevos contratos con dos de sus jugadores clave

    El Manchester United está ultimando los nuevos contratos de Kobbie Mainoo y Harry Maguire. Bajo la dirección de Michael Carrick, el club está actuando con rapidez para recompensar a sus jugadores clave y consolidar una plantilla que actualmente ocupa el tercer puesto de la Premier League. Este resurgimiento supone un cambio de estrategia, ya que permite asegurar a largo plazo tanto a una joven promesa como a un líder veterano.

  8. FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
    M. NeuerV. Kompany

    El Bayern ofrece información actualizada sobre la situación contractual de Neuer

    El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, ha ofrecido información relevante sobre el futuro de Manuel Neuer, aclarando que el club no ha fijado ningún plazo al legendario portero. Según Freund, el ganador del Mundial de 2014 decidirá por sí mismo cuál es el momento adecuado para iniciar las negociaciones sobre la renovación de su contrato. En declaraciones realizadas el viernes, afirmó que el capitán «se pondrá en contacto con nosotros».

  9. Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    ChelseaEverton

    Los aficionados planean una protesta mientras los clubes exigen respuestas sobre la multa impuesta al Chelsea

    Varias figuras destacadas de los equipos de la máxima categoría, consternadas por lo ocurrido, se pusieron en contacto con el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, y con la presidenta, Alison Brittain, para preguntarles cómo el Chelsea, que admitió haber realizado pagos secretos e ilícitos por valor de 47 millones de libras (63 millones de dólares), había escapado a una deducción de puntos. Los aficionados se disponen ahora a organizar una gran protesta, mientras los directivos exigen una explicación sobre la indulgencia de la multa de 10,75 millones de libras, expresando desde la «exasperación hasta la incredulidad».

  10. Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    N. LangGalatasaray

    El Galatasaray amenaza con demandar al Liverpool por la lesión de Lang

    Según se informa, el Galatasaray, uno de los grandes clubes turcos, está preparando una demanda por daños y perjuicios después de que el extremo Noa Lang sufriera una terrible lesión en el pulgar durante la derrota de ayer por 4-0 ante el Liverpool en Anfield, en la Liga de Campeones. El holandés, de 26 años, se cortó el dedo al chocar contra una valla publicitaria, en un partido en el que su equipo quedó eliminado en los octavos de final.

  1. Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
    Premier LeagueBrighton

    La Premier League modificará las normas sobre el gasto

    Los clubes de la Premier League han acordado modificar las normas relativas al índice de costes de plantilla (SCR), en sustitución del actual PSR. La nueva propuesta premia la sostenibilidad financiera y se espera que esté lista para la temporada 2026/27. Este cambio tiene como objetivo apoyar a los clubes que gestionan sus finanzas de forma responsable durante un periodo prolongado.

  2. Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    E. HaalandManchester City

    Haaland realiza una inversión sorprendente en CHESS

    Conocido por su puntería letal y su dominio en la Premier League, Erling Haaland centra ahora su atención en el mundo de los juegos de mesa. El futbolista de 25 años ha sido presentado como uno de los principales inversores de Norway Chess, la organización responsable del recién estrenado Total Chess World Championship Tour, que debutará el año que viene con el respaldo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

  3. Nottingham Forest v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
    Manchester UnitedE. Anderson

    El Manchester City aventaja al Manchester United en la puja por Anderson, valorada en 80 millones de libras

    Tanto el Manchester United como el Manchester City han señalado a Elliott Anderson como su principal objetivo. A pesar de las dificultades del Nottingham Forest, Anderson ha sido toda una revelación, y el City lidera actualmente la carrera por su fichaje, en un momento en el que el jugador aspira a entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial.

  4. Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    Carabao CupArsenal

    Shearer: El Arsenal va a por el cuádruple

    Los aficionados al fútbol se preparan para un enfrentamiento decisivo este domingo en Wembley, donde el Arsenal se enfrentará al Manchester City en la final de la Carabao Cup. Alan Shearer ha aumentado la expectación al sugerir que una victoria de los Gunners podría allanar el camino hacia un cuádruple histórico. Con ambos equipos sometidos a una presión enorme, esta final podría definir toda la temporada de cada club.

  5. Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    L. RoseniorChelsea vs Paris Saint-Germain

    El Chelsea descubre a un infiltrado del PSG

    Se ha descubierto a un infiltrado después de que el Chelsea identificara al responsable de las filtraciones sobre la alineación del equipo durante sus derrotas ante el PSG en la Liga de Campeones. Antes del partido de ida de los octavos de final a domicilio contra el PSG en la Liga de Campeones, se publicó la alineación titular completa de Rosenior. La situación empeoró antes del partido de vuelta, cuando se filtró la noticia de que Wesley Fofana no jugaría.

  7. GFX Harry Kane Mohamed SalahGetty/GOAL
    M. SalahH. Kane

    📽️ | ¡Kane y Salah alcanzan los 50 goles en la UCL!

    Harry Kane y Mohamed Salah alcanzaron un hito importante en la Liga de Campeones el miércoles por la noche, ya que ambos jugadores superaron la barrera de los 50 goles en la competición. Con este logro, el delantero del Bayern de Múnich y el delantero del Liverpool pusieron el broche de oro a una noche increíble para sus respectivos equipos, que se aseguraron sendas plazas en los cuartos de final.

  8. FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    E. HoweNewcastle

    Howe achaca la goleada del Barça a «errores individuales»

    El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, lamentó el colapso defensivo de su equipo, que quedó eliminado de los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Barcelona de forma espectacular. Tras plantar cara con valentía durante gran parte del partido de ida y en algunos momentos del de vuelta, los Magpies encajaron siete goles en esta noche, lo que les llevó a una derrota por un marcador global de 8-3.

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