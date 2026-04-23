A pesar de su gran rendimiento en el Allianz Arena desde su llegada en septiembre de 2025, cedido por el Chelsea por 16,5 millones de euros, el futuro de Jackson en el Bayern de Múnich sigue incierto. Aunque ha brillado en el campo, la directiva bávara debate aún su fichaje definitivo. El principal escollo es el elevado coste de su fichaje definitivo, por lo que todo indica que podría marcharse al terminar la temporada.

Sin embargo, la dirección deportiva confía en él. Kompany valora sus cualidades y quiere retenerlo. El delantero, de 24 años, ha marcado nueve goles y dado cuatro asistencias pese a ser el suplente de Kane y a contar con minutos limitados en Bundesliga y copas.