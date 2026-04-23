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Neymar estuvo por debajo de su nivel habitual en el empate ante el Coritiba, y el entrenador del Santos lo descartó de inmediato para el próximo partido
Cuca defiende a su jugador estrella en esta racha turbulenta
Cuca insiste en que Neymar no debe ser el único culpable de la actual mala racha del club. El equipo ha perdido tres de sus últimos seis partidos y cae al puesto 15 de la Serie A.
La frustración creció el miércoles con un 0-0 en casa ante el Coritiba en la ida de la quinta ronda de la Copa de Brasil. Neymar, que estrelló un libre directo en el larguero, no pudo llevar a su equipo a la victoria. Tras el partido, Cuca compartió la responsabilidad del resultado con toda la plantilla y el cuerpo técnico.
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Compartir la responsabilidad de los malos resultados
«Neymar vive la crisis del equipo y sufre», afirmó Cuca. «Los resultados han sido malos, pero no los partidos. En el fútbol solo cuentan los resultados. No podemos culparlo a él; el entrenador asume más responsabilidad. La culpa se reparte, y el entrenador asume la mayor parte. Hoy no fue tan competitivo como en otros partidos, pero hay aspectos positivos. Neymar, el día que juegue como los demás, será criticado; es normal por su potencial».
El Santos, con solo tres victorias en 12 jornadas, lucha por salir de la parte baja de la tabla y necesita estabilidad para ascender.
Neymar, baja para el partido en Bahía
Cuca confirmó que Neymar no jugará el sábado contra Bahía. El jugador de 34 años sufre el desgaste físico y mental de un calendario intenso, además de las secuelas de una lesión de rodilla que le ha limitado a solo 10 partidos en 2026.
«Neymar ha rendido bien en cuanto a ráfagas de velocidad y distancia recorrida a máxima velocidad», explicó Cuca. «[Contra el Coritiba] estuvo un poco por debajo de su nivel, creo que debido a la racha de partidos; nadie puede mantener ese ritmo, por no hablar de la tensión emocional. El partido del sábado es otra historia. No hay tiempo para descansar, así que se quedará fuera el sábado para llegar en mejor estado al decisivo partido en Argentina».
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La atención se centra ahora en las esperanzas de la Sudamericana
El «partido decisivo» que mencionó Cuca es la próxima visita al San Lorenzo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con las esperanzas de Neymar de jugar el Mundial 2026 casi nulas, el delantero se centra en lograr el éxito continental con el Santos. A pesar de sus pocos minutos este año, sigue siendo productivo: ha marcado cuatro goles y dado tres asistencias.