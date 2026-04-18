Aunque Inglaterra lidera su grupo de clasificación para el Mundial con tres puntos más que España, Wiegman no se relaja. Tras ganar 1-0 a Islandia en Reikiavik, la seleccionadora holandesa advirtió que el margen de error en el fútbol internacional es mínimo.

En declaraciones a ITV tras el partido, Wiegman fue clara: «Lo más importante es que tenemos 12 puntos, lo cual es realmente bueno. Ya no hay partidos fáciles. No damos nada por sentado. Simplemente estamos en una buena posición, sabemos lo buena que es España y luego está el partido contra Ucrania. Por ahora nos conformamos con los seis puntos. Las jugadoras vuelven a sus clubes, juegan partidos importantes y en junio volvemos a la carga».