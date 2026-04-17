«¡Tendré que darlo todo!». Un emocionado Antoine Griezmann afirma que se ha «olvidado del cansancio» antes de la última final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid contra su antiguo club, la Real Sociedad

El delantero de 35 años tiene por delante las últimas seis semanas en el Metropolitano, pero aún afronta partidos clave: la final de Copa del Rey y la semifinal de Champions. Griezmann quiere despedirse de Madrid en lo más alto.

«Estoy muy emocionado, ansioso y feliz. No sé, simplemente estoy muy contento de jugar una final. Me siento preparado para un partido difícil en el que tendré que darlo todo en el campo», declaró Griezmann. «Llegar a las semifinales de la Liga de Campeones te hace olvidar el esfuerzo y el cansancio. Veo al equipo seguro, feliz y con ganas de competir mañana», añadió.