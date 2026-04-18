El excentrocampista del Liverpool Smicer ve a Olise como el candidato ideal para sustituir a Salah este verano. El francés, que llegó al Bayern procedente del Crystal Palace en 2024, ha marcado 18 goles y dado 29 asistencias esta temporada, pero Smicer cree que volver a la Premier con los Reds sería perfecto.

«Liverpool sufre por las bandas; perdimos a Luis Díaz y Salah no está a su nivel», afirmó Smicer en BetVictor. «Necesitamos un extremo, y más ahora que Salah se va. Michael Olise me parece ideal: tiene 24 años, conoce la Premier y ya brilla en el Bayern; negociar con ellos será complicado, pero Olise en Anfield sería especial».