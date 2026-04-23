Mauricio Pochettino confirma su deseo de volver al Tottenham, mientras el seleccionador de la selección estadounidense admite que «se siente como en casa»

A pesar de sus etapas recientes como entrenador del París Saint-Germain y el Chelsea, Pochettino nunca ha ocultado el profundo cariño que siente por el Tottenham. El argentino pasó más de cinco años al frente de los Lilywhites, llevándolos a una final de la Liga de Campeones y manteniéndolos en puestos altos de la Premier League, y está convencido de que su historia con el club no ha terminado.

En una entrevista con FourFourTwo, admitió: «El Tottenham es como mi hogar. Volvería si las condiciones fueran las adecuadas. Es un club que siempre estará en mi corazón». Sus palabras reavivan las especulaciones sobre un posible regreso del técnico de 54 años.