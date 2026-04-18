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José Mourinho duda sobre su futuro en el Benfica por rumores que lo vinculan con el Real Madrid y la Premier League
Mourinho no confirma su continuidad en Lisboa
En una rueda de prensa le preguntaron al veterano técnico si confirmaba su continuidad en el banquillo del Benfica para la temporada 2026-27. Su respuesta, directa y sin rodeos, reflejó lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol moderno: «No puedo decirlo, ¿cómo voy a asegurar algo así? ¡No depende solo de mí! Es obvio», declaró Mourinho.
El exentrenador del Chelsea y del Manchester United comparó su situación con la de cualquier empleado de un club o de un periodista en una redacción. “Ningún entrenador, jugador, director de prensa o fisioterapeuta puede asegurar que seguirá en el club dentro de diez años; tampoco lo puedo garantizar yo”, sentenció.
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Se perfila un reencuentro en el Real Madrid
Los recientes comentarios enigmáticos de Mourinho cobran especial relevancia ante los rumores de su regreso al Santiago Bernabéu. Según diversas informaciones, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estaría dispuesto a tomar medidas drásticas tras el bajón de juego del equipo bajo la dirección de Álvaro Arbeloa. Se da por hecho que la directiva madridista considera a «The Special One» como principal candidato para liderar la reestructuración de la plantilla.
Mourinho ya vivió tres años de títulos en el club entre 2010 y 2013 y conserva una buena relación con Pérez. Según los informes, sigue de cerca la situación y sabe que la directiva prepara una reunión para definir el futuro del cuerpo técnico. Para un técnico que se crece en los grandes escenarios, el atractivo de liderar una «revolución» en el Bernabéu puede ser irresistible.
Los grandes de la Premier League siguen de cerca la situación
Más allá del interés español, se habla de un posible regreso a la Premier League, donde Mourinho forjó su leyenda con Chelsea y Manchester United. Según algunas informaciones, sería candidato al banquillo del Newcastle United si los Magpies prescindieran de Eddie Howe este verano.
La directiva del St. James' Park, respaldada por capital saudí, ve en él la figura mundial capaz de liderar la próxima era del club. Mourinho ha manifestado su afecto por el Newcastle, heredado de su etapa con Sir Bobby Robson, y un último desafío en la élite inglesa podría convencerle de dejar Lisboa si el proyecto le convence.
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La lucha del Benfica por el segundo puesto con Mourinho
Mourinho, cuyo contrato con el Benfica dura hasta 2027, llegó en septiembre de 2025 tras su paso por el Fenerbaçe. Ahora el Benfica es tercero en la Primeira Liga con 69 puntos en 29 jornadas. Mañana se mide al Sporting, segundo con 71 puntos y un partido menos, mientras el Oporto lidera con 76. Mourinho busca asegurar al menos el segundo puesto para garantizar la tercera ronda de clasificación de la próxima Liga de Campeones.