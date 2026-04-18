«Quiero ayudarles»: Roberto De Zerbi afirma que el Tottenham debe «cambiar de mentalidad», y destaca lo positivo pese al tropiezo final ante el Brighton

El entrenador del Tottenham insiste en que es fundamental un cambio de mentalidad para escapar de los tres últimos puestos, después de que un empate a 2-2 en los últimos minutos contra el Brighton les dejara a un punto de la salvación. La presión crece, pues sus rivales, West Ham y Nottingham Forest, podrían alejarse a cuatro y cinco puntos respectivamente si ganan este fin de semana. A pesar de la mejora en el juego, el Tottenham sigue en la lucha por el descenso.

«Siento mucho el resultado, por los jugadores, porque están sufriendo demasiado», declaró De Zerbi a Sky Sports. «Hoy merecíamos ganar el partido contra un gran Brighton. Muchas felicidades por su estilo, el nivel de sus jugadores y todo lo demás. No debimos encajar el gol de Rutter. Les pedí que fueran fuertes y me siguieran, quiero ayudarles. Debemos cambiar la mentalidad, ahora es fácil pensar en negativo, pero debemos centrarnos en el próximo partido y trabajar para volver a ganar».