Antonio Rüdiger renueva con el Real Madrid, pero el futuro de David Alaba sigue siendo incierto

Rüdiger ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid y casi seguro firmará una ampliación de contrato de un año este verano. El central alemán, que llegó gratis del Chelsea en 2022, se ha convertido en un ídolo de la afición. Sus títulos y su regularidad en la defensa han hecho que el club recule y le ofrezca la prórroga.

Según el especialista en fichajes Matteo Moretto, su continuidad en el Bernabéu se debe a sus sólidas actuaciones durante la temporada 2025-26. Aunque una lesión en el isquiotibial le limitó a 21 partidos, su rendimiento individual convenció a la directiva de que sigue siendo esencial para la zaga de Álvaro Arbeloa.