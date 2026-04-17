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¡Frank Lampard lo logró! Coventry ascendió a la Premier League tras un empate agónico sobre la hora en Blackburn
Emociones fuertes en los últimos minutos en Ewood Park
El Coventry necesitaba solo un punto en Blackburn para mantenerse en la máxima categoría, pero sufrió ante unos Rovers que luchan por evitar el descenso.
El local se adelantó en la segunda parte, pero Bobby Thomas cabeceó un tiro libre en el 85’ para salvar a los 7.000 visitantes que llevaban 25 años esperando este momento.
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Lampard acalla a los escépticos
Para Lampard, este ascenso es un gran triunfo personal y una recuperación de su reputación como entrenador. Tras sustituir a la leyenda del club, Mark Robins, en noviembre de 2024, Lampard ha convertido al Coventry en el equipo más ofensivo y temido de la Championship.
Aunque la primera campaña acabó con la eliminación en los play-offs frente al Sunderland, Lampard mantuvo al grupo firme. Este curso han dominado la categoría: más goles a favor y una regularidad que sus rivales no lograron igualar. El cántico de «Super Frankie Lampard» retumbó en Ewood Park cuando la tarea quedó sellada.
El largo camino de vuelta a la cima
El regreso del Coventry a la Premier League ha sido arduo, con disputas por su estadio y un descenso hasta la League Two. Tras dejar la máxima categoría en 2001, el club vivió momentos difíciles, pero ahora, bajo el exentrenador del Chelsea, ha encontrado la estabilidad necesaria para avanzar.
El empate deja matemáticamente fuera al Millwall, tercero, mientras abajo Ipswich Town, Middlesbrough, Southampton y los Lions luchan por el último ascenso directo y los play-offs.
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Por fin, el champán ya no está en hielo
La fiesta debía haber empezado la semana pasada, pero el tropiezo ante el ya descendido Sheffield Wednesday obligó al equipo de Lampard a esperar siete días más. Ese retraso aumentó la tensión el viernes, aunque el carácter tenaz que Lampard ha inculcado al grupo acabó imponiéndose.