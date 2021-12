Hace exactamente un año, Dusan Vlahovic atravesaba por una crisis de desconfianza sobre el enorme potencial que tiene. Pero como por arte de magia, actualmente es uno de los jugadores más codiciados a nivel mundial y seguramente uno de los nombres que sonará con más fuerza en el mercado de pases de invierno.

Pero, ¿cuál es la razón de este cambio tan radical? La respuesta es tan corta como sorprendente: un penal.

El 16 de diciembre de 2020, Fiorentina recibió a Sassuolo en el Artemio Franchi de Florencia. En ese momento, Vlahovic fue incluido en el once inicial del cuadro Viola pero las sensaciones que había dejado hasta el momento no eran positivas, ni mucho menos. El delantero solo tenía un gol en 10 partidos disputados por la Serie A.

El joven delantero, quien se había descrito a sí mismo como el ‘Ibrahimovic de Belgrado’, estaba dejando muchas dudas en el campo y la paciencia comenzaba a agotarse. Sin embargo, cuando convirtió un penal a los 35 minutos de aquel partido, todo cambió. “Fue como una brisa de aire fresco, me dio vida. A partir de ese momento, todo fue más fácil”, confesó Vlahovic.

Aunque parezca una exageración de su parte, los números le dan la razón al delantero serbio. Y es que ese gol fue un punto de inflexión para el atacante de Fiorentina, cerrando el año marcando en tres partidos de manera consecutiva, incluyendo el gol convertido en la inolvidable victoria como visitante ante nada menos que la Juventus.

Pero 2021 ha sido otra cosa Vlahovic, quien dio el salto a un nivel de clase mundial. A pesar de no estar entre los nominados al Balón de Oro, el delantero serbio es sin lugar a dudas una de las estrellas emergentes de la actualidad: este año ha marcado 32 goles en la Serie A, números que en las cinco ligas más importantes de Europa solo son superados por Robert Lewandowski (42).

Lo que está haciendo Vlahovic, con apenas 21 años, es literalmente histórico. En los últimos 60 años, solo Cristiano Ronaldo ha marcado más goles en la Serie A en un año calendario. El exdelantero de la Juventus hizo 33 goles en 2020, pero el serbio todavía tiene dos partidos por disputar en lo que resta de diciembre y puede establecer una nueva marca en el Calcio.

Todo esto convierte al delantero en uno de los jugadores a seguir en el mercado de pases de invierno. La Fiorentina, por supuesto, busca retener a su Capocannoniere de la Serie A a mitad de temporada, entre otras cosas porque el equipo vive un buen momento y ahora mismo sueña con meterse en competiciones europeas. El problema es que mantener a Vlahovic no es tan sencillo.

El contrato del serbio con el club italiano culmina en junio de 2023 y no tiene intenciones de firmar una renovación. La Fiorentina ya le hizo una oferta, pero tampoco está en condiciones de mejorar la oferta con un monto que comprometa el futuro económico del club. “Hicimos una oferta y no cambiará. Tanto Dusan como sus agentes la rechazaron”, dijo Joe Barone, gerente general del cuadro Viola a Mediaset.

"Este club solía tener ingresos de 90 millones de euros y ahora, después de la pandemia de COVID-19 y otras cuestiones, ronda los 72 millones de euros, por lo que debemos tenerlo en cuenta. Hay límites que la Fiorentina simplemente no puede pasar”, agregó Barone, razón por la que el club estaría abierto a una buena venta de Vlahovic.

Como reveló Romeo Agresti, corresponsal de GOAL el mes pasado, la Fiorentina ha puesto un precio de 80 millones de euros como la cifra por la que dejarían ir a este talentoso delantero e incluso tienen optimismo de que podrían percibir algo más, debido a la enorme cantidad de clubes de la Premier League que pretenden su fichaje.

Arsenal y Tottenham son dos de los equipos que han mostrado mayor interés por el goleador serbio, mientras que Newcastle ahora está dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros por sus servicios. Luego está la Juventus, que lo viene siguiendo desde hace un buen tiempo pero no está en condiciones de llegar a esas cifras.

También lo quiso en su momento el Atlético de Madrid. GOAL pudo saber que el Colchonero estudió su incorporación en el mercado de pases previo al inicio de la temporada en curso, pero al final la Fiorentina ganó el pulso para sacarle mayor provecho económico ante el inminente crecimiento que tendría durante los últimos meses, siendo esta una jugada muy hábil por parte de los italianos.

Obviamente, es muy fácil saber por qué Vlahovic es uno de los delanteros más codiciados en el Viejo Continente. Se trata de un delantero extraordinario, que vive un gran momento en lo que va de temporada y aún tiene un enorme margen de crecimiento. A eso se suma su disciplina dentro y fuera del campo, lo cual garantiza esa explosión que todos esperan que tenga.

En ese sentido, Franck Ribéry tuvo una enorme influencia sobre el goleador serbio. Y es que desde que llegó a la Fiorentina, el extremo francés llega dos horas antes a los entrenamientos y de esta manera resultó un ejemplo de dedicación y compromiso para el resto del plantel, siendo Vlahovic uno de los que más se fijó en el profesionalismo del ex Bayern Munich.

"Si Ribéry estaba haciendo eso, un tipo que tenía casi 38 años y lo había ganado absolutamente todo como jugador, ¿cómo no podría hacerlo yo, siendo un joven que todavía tiene que demostrar lo que vale? Entonces, ve y sigue su ejemplo o quédate en la cama sin hacer nada. Era un lujo que no podía permitirme”, dijo Vlahovic al Corriere dello Sport.

La dupla terminó haciéndose más cercana con el tiempo, por lo que Vlahovic reveló que él y su nuevo ‘hermano mayor’ pasaron horas hablando juntos, no solo desde fútbol. “Desde el principio, me dio muchos consejos tácticos de cómo moverme en el campo. Cuando mi moral estaba baja, me habló y me dijo que no me rindiera. Así fue que aprendí lo que significa ser un campeón, tanto en el campo como en la vida”.

En varias oportunidades, Vlahovic ha sido señalado como una persona arrogante, pero él insiste que solo lo es en el campo de juego, argumentando razonablemente que la confianza es clave para un delantero. En una entrevista con DAZN, admitió que está un poco loco, “pero no de mala manera. Siempre estoy gritando, bromeando y riendo”.

Sin embargo, el joven de tan solo 21 años se toma su crecimiento con una seriedad increíble, al tiempo que estudia a otros delanteros, como es el caso de Erling Haaland. El serbio describe al noruego como “una máquina de gol, un robot”, pero dice que si bien el crack del Borussia Dortmund es más rápido que él, no hay muchos aspectos que los diferencien.

Esa combinación de humildad y personalidad es evidente en todo lo que hace. Cuando la Fiorentina recibió al Milan en la temporada pasada, la promesa que salió del Partizan que entró en la lista NXGN de GOAL 2017, esperaba fuera del vestuario a su gran ídolo, Zlatan Ibrahimovic. El sueco le regaló su camiseta y posaron juntos para una foto con un contundente mensaje: “No te rindas”.

"Cada encuentro con el Milan es especial para mí, porque todo el mundo sabe lo que siento por Ibrahimovic. Pero no me siento su sucesor porque tengo un largo camino por recorrer para alcanzar su nivel. El hecho de que todavía esté jugando al más alto nivel a la edad de 40 lo dice todo sobre su hambre y carácter”, dijo luego del último enfrentamiento entre ambos.

La fe inquebrantable de Ibra en su propia capacidad es claramente una fuente de inspiración para Vlahovic, quien se siente más seguro de sí mismo que nunca. Casi un año después de ese penal crucial, este fin de semana volverá a enfrentar a Sassuolo siendo un jugador muy diferente y con una personalidad completamente distinta.

Ahora, la única duda es en qué club continuará su carrera.