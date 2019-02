Valverde: "Veo bien a Messi, seguramente jugará"

El 'txingurri' asegura que "no hay ningún problema" con su estrella a pesar de que no está "al cien por cien" y augura su presencia en San Mamés.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de visitar al Athletic Club en la vigésimo tercera jornada del campeonato de Liga, un partido en el que no podrá contar con el lesionado Arthur Melo ni con los sancionados Jordi Alba e Ivan Rakitic.

Estado de Messi. "Como la rueda de prensa es previa al entrenamiento tenemos que esperar al entrenamiento para decidir, el otro día no quisimos arriesgar en la Copa y ahora estamos en un momento en el que hay que tomar una decisión definitiva, veremos qué decisión tomamos en función de lo que me diga, si estuviera al cien por cien sería otra cosa pero Messi seguramente jugará".

Mentalidad Messi. "Le veo muy bien, hablamos francamente cuando creo que es necesario, le veo perfecto y no hay problemas con él".

Sustituir a Arthur. "Perdemos a un jugador que nos da control de juego pero las lesiones siempre vienen así, son inesperadas, tampoco estuvo en noviembre y tenemos a alternativas, tenemos a Aleñá, que es más ofensivo, a Arturo, que también es ofensivo pero tiene menos contro, depende de cómo pensemos que será el partido optaremos por uno u otro".

Sustituir a Jordi Alba. "Sustituir a un jugador así cuando no está siempre es un problema pero pienso que tenemos alternativas, bien colocando a un diestro ahí, bien un central zurdo ahí o contando con uno del B, que es lo que hemos venido haciendo".

Estado de Rakitic. "A veces no hago cambios porque les vea mal o estén cansados sino porque busco alternativas distintas según se desarrolla un partido, para darle una vuelta de tuerca a algo, Ivan está jugando mucho pero ha tenido momentos de descanso y tendrá más".

Dembélé. "Ayer ya completó el entrenamiento, fue una lesión de corta duración y hoy valoraremos si puede estar o no".

Umtiti. "Ayer hizo la primera parte del entrenamiento, apenas dos rondos y nada más, esperamos que vaya incorporándose y pueda hacer un poco más".

San Mamés. "Cualquier partido en San Mamés es complicado y este mucho más porque es el siguiente, sabemos cómo juega el Athletic Club y todos los partidos que el Barcelona ha disputado allí han sido con una gran presión ambiental, el campo estará lleno y el equipo intentará que no salgamos del propio campo con una presión alta que nos dificultará el juego, será un partido bonito de ver y con mucha miga, desde luego es uno de los partidos más difíciles de la temporada".

Evolución Athletic Club. "Cuando vino el Athletic al Camp Nou lo hizo con una gran mentalidad, apretándonos muy alto, e hizo un gran partido, lo veo parecido a lo que estoy viendo en los últimos partidos en San Mamés con Garitano, cuando las cosas no salen siempre hay un punto de angustia, veo al Athletic en una dinámica parecida pero con mayor confianza por haber sacado algunos resultados como el partido ante el Sevilla y también ante el Betis, están en una situación en la que si enganchan dos buenos resultados seguidos empezarán a mirar hacia arriba".

Tradición del Athletic Club. "Permanece en el tiempo y desconozco el futuro pero en lugar de verlo como un problema este club lo ve como una ventaja y se nota cuando vas a jugar por el impulso del público y los jugadores, está ahí, a veces hay dificultades pero en base al espíritu sale adelante y tiende a estar arriba porque tiene esa mentalidad".



Calendario y rotaciones. "La semana que viene tenemos margen porque hay días de descanso y el de Bilbao es un partido fundamental para nosotros, hay que ir viendo cómo están los jugadores y no se puede poner a un jugador sobrecargado porque lo podemos perder y sería un palo duro, como lo de Arhtur, ahí tenemos que hilar un poco fino pero preveo poner el mejor equipo en Bilbao".

Semana larga. "Sabemos cómo es el calendario, no solo para nosotros sino para cualquier equipo europeo metido en varias competiciones, es muy difícil mentalizarse cada tres días para jugar ante un equipo de alto nivel pero les cuesta a todos, al Sevilla, al Real Madrid, al Bayern y al Manchester City, no es solo el esfuerzo físico sino también mental porque para el rival siempre es uno de los partidos de la temporada, esta semana nos vendrá bien para refrescar algunas cosas y volver a empezar".

Mejor club europeo. "Son el Barcelona y el Ahtletic Club, vamos a dejarlo así".

Resultado derbi de Madrid. "Quiero que ganemos nosotros, es lo que está en nuestra mano, en el derbi tenemos influencia cero, así que lo que tenga que ser, será".