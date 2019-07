Thomas Partey: "Se notará la ausencia de Griezmann"

El mediocampista de Ghana habla con Goal.com sobre su selección y el Atlético

Thomas Partey ve desde la Copa de África cómo se van dando las cosas en su club, el . Su selección, , está en octavos de final y es una de las favoritas para llevarse el campeonato, pero en la primera fase ha dado algunas muestras de flaqueza, especialmente en su empate contra Benin. Thomas atiende a Goal.com con su selección en una entevista exclusiva antes de su partido contra . Habla de todo... menos de su futuro personal en el Atlético, una conversación que aplaza tras la Copa de África

- Ghana ha ganado muchos partidos contra Túnez en la historia de la Copa de África y además Túnez no lo ha hecho bien en la fase de grupos. ¿Cómo ve el partido?

Bueno, ya sabes que el fútbol ha cambiado mucho. Casi todos los equipos juegan bien. Ghana tiene un buen historial con Túnez, pero no podemos fiarnos de eso. Tenemos que hacer nuestro trabajo y ganarles. El principio del torno no dice nada, puedes ver muchos campeones que han empezado los torneos de una manera y han sidnfo mejores y mejores a medida que pasaba el torneo. Túnez es un buen equipo y tenemos que estar concentrados. Depede del inicio del partido y de cómo les paremos, creo que somos más fuerte que ellos y les podemos ganar.

- Ghana empató con Benin, luego con y, finalmente, ganó a Guinea Bissau. Gradualmente han incrementado el nivel. ¿Puede ser esta una manera de ganar vuestra primera Copa de África en 37 años?

Si vostros decís que no hemos enpezado bien, lo veo como algo positivo para nosotros, nos quita algo de presión. Ibamos ganando a Benin hasta la expulsión, y jugamos un partido muy duro contra Camerún, creo que hemos hecho un gran trabajo hasta ahora. Hemos terminado los grupos y ahora vamos a los cruces, que es muy complicado. Creo que nuestro objetivo es claro y trabajaremos por ello. Pero miramos cada partido por sí mismo y nuestro objetivo ahora es solo el partido de Túnez.

- En algunos partidos no ha jugado en su posición favorita con Ghana ¿Ha pedido jugar en una posición que se le acomode mejor?

No puedo elegir mi posición, a veces es posible, pero no siempre. Haré lo mejor por el equipo y por el país. Alguna gete ve esto como algo negativo, pero para mí es positivo, porque he trabajado mucho para ayudar al equipo y estoy feliz con todo lo que he hech, la única cosa que me importa es ver a Ghana ganar cada partido.

- El torneo ha tenido 24 equipos en lugar de 16 ¿Qué ventajas y desventajas tiene?

Para mí es algo normal, no veo muchas diferencias, es mi segunda Copa de África. Tenemos un partido más antes de los cuartos, lo que nos da la oportunidad de subir el nivel antes de enfrentarnos a los mejores equipos del torneo, aunque nos enfrentaremos ya a uno de ellos.

- ¿Cómo es jugar con Gyan, qué relación tienen los jugadores de Ghana dentro y fuera del campo?

He jugado algunos partidos con él, es un buen jugador, dentro y fuera del campo. No me importa jugar con él o con otros jugadores a mi alrededor. Somos un equipo, y, como he dicho, queremos ganar cada partido hasta llegar al objetivo.

- Simeone ha dicho que la próxima temporada va a ser difícil pero espectacular para este nuevo Atlético de Madrid ¿Qué opina?

Sabemos que somos un club competitivo contra los mejors clubes del mundo, y no es fácil competir con ellos. Será una temporada dura y difícil en el Atlético, pero pelearemos como siempre. Competimos contra el y el en lLa Liga, y también contra el , el Bayern de Múnich, la Juventis y otros en la , así que tenemos que prepararnos bien y hacer lo mejor para el desafío de esta temporada. Hay muchas estrellas en La Liga, pero nosotros confiamos en nuestras opciones,

- ¿Cómo afecta al Atlético la salida de Griezmann?

En los clubes, los jugadores vienen y van, así que nunca sabes qué será antes del inicio de la liga. Él es un gran jugador y ha ayudado muchísimo al equipo, su ausencia se notará, por supuesto, pero tenemos grandes jugadores que pueden ayudar al equipo.

- Se ha ido Rodri, han llegado Héctor Herrera y Marcos Llorente. ¿Cómo se ve compitiendo con ellos en la próxima temporada?

Siempre es buena cosa tener muchos buenos jugadores, y yo haré por el equipo y el entrenador, así como ayudaré a todos los demás para hace el máximo esfuerzo. Los nuevos jugadores son bienvenidos, será una competición interesante.

- ¿Qué piensa del fichaje de Joao Felix?

Es un gran talento y ha tenido un gran año en el . No le conozco, pero tengo ganas de verle a él y a todos los jugadores que se nos han unido. Espero que sea útil para el equipo y nos ayude a ganar trofeos de nuevo