Ter Stegen y sus (malos) recuerdos en el Signal Iduna Park

El alemán solo ha ganado una vez en Dortmund y espera ofrecer un buen partido que ayude al Barcelona... y le acerque a la titularidad en la mannschaft

LA INTRAHISTORIA

Marc-André Ter Stegen ha jugado tres veces en el Signal Iduna Park y solo ha ganado en una ocasión , la última. Es el jugador del con más experiencia a domicilio del , que visitó como jugador del Borussia Mönchengladbach que le vio nacer, deportivamente hablando. "Es un campo muy difícil y con el Gladbach solíamos sufrir mucho" confesó para señalar que "esta vez venimos a ganar porque empezamos la competición y queremos entrar con éxito para enfrentarnos a los siguientes rivales con buena fe". De alguna forma, Ter Stegen intuye que lo que suceda en el Signal Iduna Park puede marcar cierta tendencia en el corto y medio plazo.

Sabe de lo que habla pues en Dortmund se llevó la peor goleada desde que es profesional . Sucedió a finales de septiembre de 2012 y a los veinte años que contaba entonces no pudo evitar el 5 a 0 que el conjunto amarillo le endosó al Borussia Mönchengladbach. Ya la temporada anterior había sucumbido por 2 a 0 y en su tercera así que no es extraño que el portero alemán del Barcelona prefiera recordar sus inicios con otros partidos en este mismo escenario. "Recuerdo el tercer partido que jugué ahí" , básicamente porque fue su última visita al Dortmund y entonces sí logró la victoria gracias a los goles de Raffael y Max Kruse, que invalidaron la diana de Milos Jojic.

"El resto quiero olvidarlo porque no fue muy exitoso" confesó Ter Stegen antes de regresar al Signal Iduna Park, ya como indiscutible titular del Barcelona, para señalar que "esperamos darle la vuelta a la estadística que tengo aquí". El alemán no teme que el Borussia Dortmund y su afición puedan sorprender a un Barcelona al que persigue la leyenda negra en los desplazamientos europeos de los últimos años, ahí están el Olímpico de y Anfield, pero considera que no tiene que advertir a nadie . "No hay que explicarles nada a mis compañeros, sabemos de la dificultad del partido, es un estadio espectacular y tiene una afición que está loca por el club pero somos profesionales y lo daremos todo, intentaremos que no nos influya por muy difícil que sea".

De todas formas el partido sí será especial para Ter Stegen porque será la primera vez que se vea las caras con Lucien Favre . El actual entrenador del Borussia Dortmund lo fue antes del Gladbach y tiene el mérito de haberle dado la oportunidad al jovencísimo Ter Stegen , que debutó con el primer equipo de su ciudad a falta de pocos días para cumplir los diecinueve años en abril de 2011. El portero tiene claro que "Favre es uno de los mejores entrenadores que tuve en mi vida y seguro que pensará en algo que pueda hacernos daño" pero también recordó que "nosotros haremos lo mismo para evitar que suceda". No hay que olvidar que Ter Stegen sigue frustrado por no conseguir quitarle el puesto a Manuel Neuer en la selección alemana y cualquier recital en su país le acercará un poco más a la titularidad de la mannschaft. Y es que para Ter Stegen la victoria tiene un significado triple hoy .