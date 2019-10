Sub 17, la única categoría en la que México es potencia

Los únicos títulos mundiales que puede presumir el Tri son en la categoría Sub 17.

Si hay una categoría en la que es fuerte, esa es la Sub 17. Desde sus dos títulos en 2005 y 2011, la Selección mexicana siempre es considerada como candidata en estos campeonatos, llegando al Mundial de Brasil 2019 como uno de los equipos a seguir.

Sus adversarios de grupo son Paraguay, Italia e Islas Salomón, buscando llevarse su tercera conquista y mejorar lo hecho en 2017, cuando quedaron eliminados en octavos de final ante .

¿Por qué el Tricolor es potencia en esta categoría juvenil, pero sufre al dar el paso a Sub 20 o Selección mayor? Los factores son distintos y difíciles de analizar, pues cada dos años se realizan estos dos certámenes y siempre se utilizan futbolistas distintos.

A continuación, en Goal explicamos los motivos que vuelven al Tri un combinado fuerte en la Sub 17, y por qué sufre al momento de competir en otros niveles.

ROCE INTERNACIONAL

Los jugadores mexicanos comienzan los periodos de trabajo hasta dos años antes, realizando distintas giras y compitiendo ante chicos de su edad por todo el mundo. El futbol mexicano acostumbra ceder a los chicos para que se concentren con el Tri, adquiriendo experiencia tempranamente.

PROCESOS DE TRABAJO

Este segundo punto es muy parecido al primero, pues aunque en México los futbolistas no acostumbran debutar a temprana edad, sí acumulan una considerable suma de experiencia, por lo que al llegar a estos Mundiales ya disputaron 60 o 70 partidos frente a todo tipo de rivales.

SÓLIDAS BASES DE TRABAJO

Mucho ha llamado la atención la ausencia de mexicanos que juegan en Europa o jóvenes que pintan para ser estrellas, pero la explicación es muy sencilla. En el futbol de Selecciones se prioriza crear un sólido sistema y no tener un plantel lleno de figuras. En esta ocasión, y aportan cuatro jugadores cada uno, conociéndose de memoria por tantos partidos jugando juntos.

¿Y QUÉ ESTÁ FALLANDO?

El salto a la Sub 20 es más complicado, pues aquí depende lo talentoso de cada generación y la experiencia adquirida. En otros países los jugadores acostumbran debutar a temprana edad, y en nuestro país solo los jugadores extremadamente talentosos reciben continuidad en el Máximo Circuito.

Los combinados Europeos suelen trabajar las categorías Sub 19 y la Sub 21, teniendo torneos continentales sumamente fuertes que los colocan como máximos favoritos, además de la conocida potencia de los equipos africanos y toda la experiencia con la que ya cuentan los sudamericanos.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que muchos de esos jugadores ya no son cedidos, pues pueden ser importantes para sus clubes y al no ser Fecha FIFA, no tienen la obligación de prestarlos. En el último Mundial Sub 20, Jonathan González, Alexis Gutiérrez y Carlos Vargas no fueron prestados, perdiéndose el campeonato y representando ausencias sensibles.