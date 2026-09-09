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Liverpool vs Atlético Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool vs Atlético Madrid
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Liverpool y Atlético Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Liverpool vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Liverpool vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de canal de TV y streaming en vivo se detallan a continuación.

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Liverpool abre su participación en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 recibiendo al Atlético de Madrid en Anfield, en un duelo que llega cargado de contexto para ambos clubes.

El equipo de Andoni Iraola llega con paso irregular en la Premier League. Dos empates consecutivos ante Nottingham Forest y Newcastle, ambos 2-2, precedieron a una victoria trabajada por 2-0 ante Ipswich Town, y esa falta de consistencia defensiva es precisamente lo que Iraola querrá corregir antes de adentrarse en Europa. Dominik Szoboszlai, ahora uno de los capitanes del vestuario, ha reconocido públicamente que el equipo necesita recuperar la intensidad que caracterizó sus mejores temporadas.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega a Merseyside en un momento delicado. La derrota por 3-0 ante el Athletic Club el pasado 5 de septiembre fue un golpe de realidad para Diego Simeone, cuyo equipo había mostrado cierta solidez en las semanas anteriores con una victoria 3-1 ante el Sevilla y un empate ante el Villarreal.

Julián Álvarez regresa al once tras un verano marcado por la especulación sobre su futuro, y su presencia en el ataque rojiblanco es, sin duda, la mayor amenaza individual para la defensa del Liverpool. El argentino llega con hambre de protagonismo y tiene el calibre para decidir partidos de esta envergadura.

Del lado local, Florian Wirtz y Alexander Isak son los encargados de generar peligro ante una de las defensas históricamente más organizadas del fútbol europeo. Anfield será, una vez más, el escenario de un enfrentamiento que tiene antecedentes recientes muy disputados.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formación
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetRonald AraújoRonald AraújoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakJ. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosA. LookmanA. LookmanA. BaenaA. BaenaJulián ÁlvarezJulián Álvarez
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • A. Iraola
  • D. Simeone

Andoni Iraola no podrá contar con cuatro jugadores para este partido. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez y Giovanni Leoni se encuentran lesionados y no viajarán. Si el once proyectado se confirma, Alisson Becker atajará bajo palos, con una línea defensiva formada por Jeremy Jacquet, Ronald Araújo, Virgil van Dijk y Milos Kerkez, mientras que Florian Wirtz y Alexander Isak liderarán el ataque.

Diego Simeone dispone de un plantel prácticamente al completo. La única baja confirmada por lesión es Alexander Soerloth, mientras que Arnau Ortiz cumplirá sanción y no podrá participar. Julián Álvarez está previsto como titular en la punta del ataque, acompañado por Ademola Lookman y Alejandro Baena en el once proyectado, con Jan Oblak como portero.

Forma

LIV

LIV - Formulario

COM
D0-0
COM
W2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
IPS
W0-2
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ATM

ATM - Formulario

OM
W1-2
MAL
W2-0
VIL
D2-2
SEV
W1-3
ATH
L3-0
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Liverpool acumula un registro de una victoria, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos competitivos, con seis goles a favor y seis en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 a domicilio ante el Ipswich Town en la Premier League el 4 de septiembre. Antes de ese partido, los Reds igualaron 2-2 tanto ante el Nottingham Forest como ante el Newcastle United en dos jornadas consecutivas de liga.

El Atlético de Madrid presenta dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro encuentros oficiales. La derrota más reciente fue la más llamativa: un 3-0 ante el Athletic Club el 5 de septiembre que interrumpió una buena racha. Previamente, el equipo de Simeone había ganado 3-1 al Sevilla fuera de casa y empatado 2-2 con el Villarreal, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con cierta fragilidad defensiva en las primeras semanas de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateAtlético Madrid
3
0
2
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
3
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
9Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de septiembre de 2025 en la Champions League, con victoria del Liverpool por 3-2 en Anfield. En los últimos cinco duelos europeos entre estos clubes, el Liverpool ha ganado tres y el Atlético de Madrid dos, con ambos equipos capaces de producir partidos de alto voltaje en este cruce.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

Tanto Liverpool como Atlético de Madrid inician la fase de liga de la Champions League sin haber disputado todavía ningún partido, por lo que ambos se encuentran en la misma posición en la tabla, en el puesto 7.

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