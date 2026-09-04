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Viking Descripción general
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Posiciones
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Eliteserien
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Bodoe/Glimt
|19
|15
|2
|2
|49
|15
|34
|47
|2
|Viking
|19
|14
|2
|3
|43
|19
|24
|44
|3
|Tromsoe
|19
|10
|5
|4
|34
|22
|12
|35
|4
|Molde
|19
|10
|3
|6
|38
|29
|9
|33
|5
|Lillestroem
|19
|9
|2
|8
|26
|26
|0
|29