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Viking

Viking Descripción general

Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold England

Will Trent play for England under Tuchel? Blunt assessment

Trent Alexander-Arnold was snubbed by Thomas Tuchel for 2026 World Cup duty, so will the Real Madrid right-back figure for England again during the German tactician’s tenure? Ex-Three Lions defender Stephen Warnock has attempted to answer that question for GOAL, with his fellow Merseyside native being advised to brace himself for more bad news.

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