Sabah FK Descripción general

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Haaland y Maresca elogian a la «joya» Bouaddi tras una exhibición deslumbrante en Oporto

El técnico del Manchester City, Enzo Maresca, y el delantero franquicia Erling Haaland dedicaron grandes elogios al adolescente Ayyoub Bouaddi tras su victoria por 2-0 en la Champions League en Oporto. En su primera titularidad en el centro del campo, el jugador de 18 años firmó una actuación serena en el Estádio do Dragão, lo que llevó a sus compañeros a calificarlo como una prometedora figura de futuro.

A. BouaddiE. Haaland
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«¡Haaland es un animal!»: Enzo Fernandez se deshace en elogios hacia la estrella del Manchester City

Enzo Fernández expresó su satisfacción tras la convincente victoria por 0-2 del Manchester City en casa del Oporto en la Champions League y deshizo en elogios hacia su compañero Erling Haaland. El centrocampista argentino destacó su creciente conexión con el prolífico delantero noruego y también dio las gracias al entrenador Enzo Maresca por llevarle al Etihad Stadium.

Enzo FernándezE. Haaland
FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

Haaland elogia la resiliencia del Manchester City tras su doblete que iguala un récord en Oporto

Erling Haaland firmó un doblete que iguala un récord para inspirar al Manchester City a una trabajada victoria por 0-2 en casa del Oporto en su estreno en la Champions League. El delantero noruego elogió la capacidad de resistencia de su equipo en medio de una intensa presión en el Estadio do Dragao, al tiempo que igualó a Sergio Agüero como máximo goleador histórico compartido del club en la competición.

E. HaalandFC Oporto vs Manchester City
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