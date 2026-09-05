Sabah FK Descripción general

Haaland elogia la resiliencia del Manchester City tras su doblete que iguala un récord en Oporto

Erling Haaland firmó un doblete que iguala un récord para inspirar al Manchester City a una trabajada victoria por 0-2 en casa del Oporto en su estreno en la Champions League. El delantero noruego elogió la capacidad de resistencia de su equipo en medio de una intensa presión en el Estadio do Dragao, al tiempo que igualó a Sergio Agüero como máximo goleador histórico compartido del club en la competición.